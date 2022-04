Ver HOY U. Católica vs. Sporting Cristal EN VIVO por la Copa Libertadores 2022

U. Católica vs. Sporting Cristal EN VIVO se enfrentan en el estadio San Carlos de Apoquindo por la fecha 2 del Grupo H en la Copa Libertadores 2022. El choque se podrá ver por ESPN en Perú (5.15 p. m.) y Fox Sports 1 en Chile (6.15 p. m.), pero también tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales de ambos clubes, el relato minuto a minuto y los videos de goles, a través de La República Deportes.

U. Católica vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido U. Católica vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 12 de abril ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 6.15 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio San Carlos de Apoquindo ¿En qué canal? ESPN, Fox Sports 1

¿A qué hora juegan U. Católica vs. Sporting Cristal?

En Chile, el encuentro U. Católica vs. Sporting Cristal empieza a las 6.15 p. m. (5.15 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Chile: 6.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 13).

Una contienda de necesitados es la que protagonizarán en Chile el local Universidad Católica contra el visitante Sporting Cristal. Ambos equipos vienen de caer en la primera fecha de la Copa Libertadores, y la actualidad que llevan en sus respectivos campeonatos domésticos está lejos de ser la ideal.

La Cato tropezó por 1-0 ante Talleres de Córdoba por la fecha 1 de este Grupo H y luego se llevó una derrota 2-0 en casa frente a Deportes La Serene. La seguidilla de malos resultados ha hecho que incluso empiece a cuestionarse la continuidad del entrenador Cristian Paulucci, que podría irse antes de lo previsto si no suma de a tres este martes.

Los rimenses, por su parte, también tuvieron una semana complicada luego de las sendas derrotas 2-0 que le propinaron Flamengo, por el debut en el certamen continental, y César Vallejo, por la Liga 1. Tal como su colega, el DT Roberto Mosquera tiene ante sí un panorama muy complicado de cara a su permanencia en el cargo.

Universidad Católica y Sporting Cristal se han enfrentado nueve veces por la Copa Libertadores con un balance sorprendentemente parejo: tres victorias para cada uno y tres empates. La última vez que los bajopontinos visitaron a los cruzados, se llevaron un triunfazo por 1-0.

¿Qué canal transmite U. Católica vs. Sporting Cristal?

En Sudamérica, más de un canal transmitirá el U. Católica vs. Sporting Cristal por TV dependiendo del país en el que te encuentres. En Perú será ESPN, mientras que en Chile irá por Fox Sports 1.

Argentina: Fox Sports 3

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN 4

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2.

¿Dónde ver U. Católica vs. Sporting Cristal por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del U. Católica vs. Sporting Cristal por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los cotejos televisados por la cadena ESPN, o ingresa a Facebook Watch de la Conmebol Libertadores, que pasará el duelo para toda Sudamérica (excepto Argentina y Colombia).

Alineaciones probables de U. Católica vs. Sporting Cristal

U. Católica: Sebastián Pérez; Branco Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot ; José Pedro Fuenzalida, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Cristián Cuevas; Diego Buonanotte, Fernando Zampedri y Gonzalo Tapia.

Sporting Cristal: Renato Solís; Omar Merlo, Nilson Loyola, Johan Madrid, Gianfranco Chávez; Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún, Jesús Castillo, Irven Ávila y Percy Liza.

Historial reciente de U. Católica vs. Sporting Cristal

Sporting Cristal 3-1 U. Católica | 28.03.03

U. Católica 0-1 Sporting Cristal | 19.02.03

Sporting Cristal 1-1 U. Católica | 25.03.99

U. Católica 1-1 Sporting Cristal | 03.03.99

U. Católica 2-0 Sporting Cristal | 08.05.90.

¿Dónde juegan U. Católica vs. Sporting Cristal?

El escenario de este compromiso será el estadio San Carlos de Apoquingo, recinto deportivo situado en la ciudad de Santiago, propiedad del Club Deportivo Universidad Católica.