¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Chelsea por la Champions League?

Ver Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO y DIRECTO este martes 12 de abril por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2021/22. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. El minuto a minuto con fotos y videos se transmitirá a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Real Madrid ante Chelsea?

El elenco español lleva 18 años sin caer en cuartos de final de la Liga de Campeones. Avanzó a semifinales las ocho últimas veces que llegó. Y solamente en una ocasión, el clásico reciente ante el Barcelona (0-4), Ancelotti perdió por más de un gol de diferencia en el Santiago Bernabéu. En 79 partidos en el estadio madridista, apenas salió derrotado en seis ocasiones.

En la ida, Real Madrid ganó 3-1 al Chelsea con hat-trick de Karim Benzema. Foto: AFP

A la espera de un Chelsea ofensivo, pocas novedades se esperan del Real Madrid respecto a la ida. Sorprendería que Ancelotti no mantuviese el refuerzo de la figura de un cuarto centrocampista con la presencia de Fede Valverde . Forzará con Ferland Mendy, que se recupera de molestias musculares, y será Nacho Fernández el que ocupe el hueco que deja en el centro de la defensa Militao, suspendido por sanción.

¿Cómo llega Chelsea ante Real Madrid?

Una de las esperanzas para la remontada del Chelsea se esfumó este fin de semana. Cayó lesionado Romelu Lukaku, que no pudo ni entrenarse ni jugar contra el Southampton . El belga no viajó a Madrid. El delantero era una de las opciones que manejaba Tuchel para descolocar a la defensa de ‘Carletto’.

Con la necesidad de marcar, el DT alemán se dejará de experimentos y probará con un lateral más ofensivo como Marcos Alonso y con Kovacic en el medio, en detrimento de un N’golo Kanté señalado en Stamford Bridge. Arriba, a Havertz y Mount se les unirá Hakim Ziyech, si el técnico alemán precisa de envíos al área, o de Pulisic y Werner, si prefiere velocidad.

Con información de EFE.

Real Madrid vs. Chelsea: ficha del partido

Real Madrid vs. Chelsea Champions League ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 11 de abril ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Chelsea por la Champions League?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Francia: 8.00 p. m.

Alemania: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS?

Real Madrid vs. Chelsea en Perú: Star+, ESPN

Real Madrid vs. Chelsea en España: Movistar+

Real Madrid vs. Chelsea en Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 2, BT Sport Ultimate, BBC Radio 5 Live

Real Madrid vs. Chelsea en Argentina: Star+, ESPN Argentina

Real Madrid vs. Chelsea en Bolivia: Star+, ESPN

Real Madrid vs. Chelsea en Brasil: GUIGO, SBT, TNT Go, TNT Brasil, Estádio TNT Sports, HBO Max

Real Madrid vs. Chelsea en Chile: ESPN Chile, Star+

Real Madrid vs. Chelsea en Colombia: Star+, ESPN

Real Madrid vs. Chelsea en Costa Rica: Star+, ESPN Norte

Real Madrid vs. Chelsea en Ecuador: Star+, ESPN

Real Madrid vs. Chelsea en Francia: Free, RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Canal+ France

Real Madrid vs. Chelsea en Alemania: DAZN1, DAZN

Real Madrid vs. Chelsea en Italia: Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Mediaset Infinity, Canale 5, Sky Sport 252, NOW TV, Sky Sport 4K

Real Madrid vs. Chelsea en México: HBO Max, TNT Sports, TNT Go

Real Madrid vs. Chelsea en Panamá: Flowsports.co, Flow Sports App, Star+, ESPN Norte

Real Madrid vs. Chelsea en Paraguay: ESPN, Star+

Real Madrid vs. Chelsea en Estados Unidos: TUDN App, TUDN USA, Univision, TUDNxtra, Univision NOW, CBS, TUDN.com, Paramount+

Real Madrid vs. Chelsea en Uruguay: ESPN, Star+

Real Madrid vs. Chelsea en Venezuela: ESPN, Star+.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Chelsea vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Real Madrid vs. Chelsea por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Real Madrid vs. Chelsea: alineaciones probables

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Vinícius Jr. y Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger: James, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso; Mount, Havertz y Ziyech (o Werner). DT: Thomas Tuchel.

¿Dónde se jugará el partido de Real Madrid vs. Chelsea?

El lugar donde se disputará el Real Madrid vs. Chelsea por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League es el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid, en España.