¿Dónde ver Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League 2021-22?

Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO se miden por el choque de vuelta de los cuartos de final en la Champions League a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El encuentro irá por la señal de ESPN y Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE para este y otros partidos de hoy por La República Deportes, para que no te pierdas la narración minuto a minuto, con los videos de goles e incidencias y el marcador actualizado.

Chelsea vs. Real Madrid: ficha del partido

Chelsea vs. Real Madrid Champions League, cuartos de final vuelta ¿Cuándo juegan? Martes 12 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Santiago Bernabéu ¿Canal? ESPN y Star Plus.

Chelsea vs. Real Madrid: previa

Chelsea visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la revancha de los cuartos de final de la Champions League. Los blues, vigentes campeones del certamen UEFA, intentarán dar vuelta a la serie, la cual le es favorable para los merengues.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti ganaron en Londres por 3-1 gracias a un hat-trick de Karim Benzema. Kai Havertz anotó el descuento para el elenco de la Premier League.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Real Madrid?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3..00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Real Madrid por la Champions League?

Chelsea vs. Real Madrid podrá verse EN VIVO a través de ESPN y Star Plus. Ambas señales tienen los derechos de transmisión de los partidos de Champions League.

¿Cómo VER EN VIVO Chelsea vs. Real Madrid vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Real Madrid?

Para acceder a Star Plus y ver el Chelsea vs. Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Chelsea vs. Real Madrid?

El encuentro entre Chelsea vs. Real Madrid se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, el cual es un recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, situado en pleno paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín de Madrid, España. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y su aforo actualmente es de 81.044 espectadores.

Posibles alineaciones del Chelsea vs. Real Madrid

Estos serían los onces titulares del partido Chelsea vs. Real Madrid de hoy por la Champions League:

Chelsea: Edouard Mendy; Thiago Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Mount; Havertz y Werner.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Fede Valverde/Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

