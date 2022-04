➤ Cruz Azul vs. Pumas: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Cruz Azul vs. Pumas se juega este martes 12 de abril por el duelo de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2022. El encuentro será en el Estadio Azteca y está pactado para las 9.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora mexicana). El juego será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, todos los goles y los partidos de hoy.

Cruz Azul vs. Pumas: ficha del partido

Partido - Concachampions Cruz Azul vs. Pumas ¿Cuándo juegan? Hoy, 12 de abril ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Azteca ¿En qué canal? Star Plus

Cruz Azul vs. Pumas: previa del encuentro

El Cruz Azul, del entrenador peruano Juan Reynoso, recibirá este martes a los Pumas UNAM obligado a ganar para acceder a la final de la Liga de campeones de Concacaf y aspirar a su séptimo título en la competición.

Con un par de goles del argentino Juan Dinenno, la semana pasada los Pumas derrotaron por 2-1 a los Azules y llegan con condiciones favorables para avanzar, para lo cual solo les basta con empatar. Sin embargo, el cuadro celeste anotó un gol como visitante, y de imponerse 1-0, será el que accederá a la disputa del campeonato.

En su estadio, el Universitario de la capital, Pumas dominó a Cruz Azul, pero al menos dos veces falló a la ofensiva y, además, permitió un gol del uruguayo Christian Tabo en el minuto 83, con lo cual vio reducida una ventaja que ahora tendría a los celestes contra la pared.

El duelo será atractivo porque los dos equipos saldrán con una propuesta ofensiva. Cruz Azul porque tiene que vencer, Pumas porque necesita al menos un gol de visitante para tener un margen de maniobra en caso de perder.

Cruz Azul suma seis títulos de la Concacaf, uno menos que el América, máximo ganador, y tiene la ilusión de conquistar el cetro este año para, además de alcanzar a su enconado rival, clasificarse al Mundial de clubes; Pumas buscará el cuarto campeonato.

La anterior ocasión en que ambos cuadros se enfrentaron en el torneo regional fue en la semifinal del 2010, cuando los Pumas ganaron el partido de ida por 1-0, pero los Azules golearon por 5-0 en el de vuelta.

Cruz Azul vs. Pumas: historial reciente

05.04.22 | Pumas 2-1 Cruz Azul | Concachampions 2022

12.03.22 | Cruz Azul 2-1 Pumas | Liga MX

07.11.22 | Pumas 4-3 Cruz Azul | Liga MX

07.03.21 | Pumas 0-1 Cruz Azul | Liga MX

06.12.20 | Pumas 4-0 Cruz Azul | Liga MX

Cruz Azul vs. Pumas: posibles alineaciones

Cruz Azul: Sebastián Jurado; Juan Escobar, Pablo Aguilar, Luis Abram, Adrián Aldrete; Rafael Baca, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero; Uriel Antuna, Santiago Giménez. DT: Juan Reynoso.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Pumas?

En todo el territorio peruano, el cotejo Cruz Azul vs. Pumas se disputará a partir de las 9.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Pumas?

El duelo entre Cruz Azul vs. Pumas podrá ser visto en territorio peruano por Star Plus.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Pumas ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Cruz Azul vs. Pumas por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Cruz Azul vs. Pumas?

Para acceder a Star Plus y ver el Cruz Azul vs. Pumas, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el partido Cruz Azul vs. Pumas?

El partido entre Cruz Azul vs. Pumas por la Concachampions 2022 se llevará a cabo en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para 87.000 personas.

