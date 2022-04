¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO por la Copa Libertadores 2022?

Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO se enfrentan por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2022 en el estadio La Bombonera. El duelo irá vía ESPN 2 en Perú (5.15 p. m.) y Bolivia (6.15 p. m.), y por Fox Sports en Argentina desde las 7.15 p. m. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles en este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Always Ready: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Always Ready Fecha Martes 12 de abril Hora Perú (5.15 p. m.), Bolivia (6.15 p. m.) y Argentina (7.15 p. m.) Canal ESPN y Star Plus Estadio La Bombonera

Boca Juniors vs. Always Ready: previa del partido

Boca Juniors saltará este martes al césped de la Bombonera con la presión de ganar sí o sí en la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, aunque enfrente tendrá a un Always Ready que ya sabe lo que es vencer a un grande del torneo.

El combinado dirigido por Sebastián Battaglia acude a este segundo encuentro de la fase de grupos con la necesidad de llevarse los tres puntos luego de cosechar una paupérrima actuación en su presentación ante Deportivo Cali en Colombia, en donde perdió por dos goles a cero.

El Xeneize no atraviesa un buen momento de forma, con dos empates y una derrota en sus últimos tres partidos oficiales. En la última fecha del torneo doméstico, Boca empató cero a cero ante Vélez Sarsfield, un encuentro en donde Battaglia reservó a varias piezas titulares.

Las dudas del Xeneize contrastan con el optimismo del boliviano Always Ready, que ya demostró sus aptitudes en la apertura de la Libertadores con una victoria por dos goles a cero frente al laureado Corinthians brasileño.

Además, el equipo comandado por Eduardo Villegas viene de aplastar al Universitario de Vinto en su último partido del torneo local: venció por seis goles a dos, con un ‘hat trick’ del delantero Marcos Riquelme. El entrenador boliviano es consciente de las limitaciones de su equipo, cuyo plantel es el más débil -sobre el papel- del Grupo E, por lo que buscará jugar con los nervios y castigar los errores que pueda cometer Boca.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Always Ready?

En Argentina, el juego Boca Juniors vs. Always Ready arranca a las 7.15 p. m. (5.15 p. m. de Perú y 6.15 p. m. de Bolivia). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 5.15 p. m. (ET) / 2.15 p. m. (PT)

México: 5.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Always Ready?

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Conmebol TV

Chile: ESPN 4

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Boca Juniors vs. Always Ready?

Para acceder a Star Plus y ver el Boca Juniors vs. Always Ready, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Boca Juniors vs. Always Ready: últimos partidos

Boca Juniors vs. Always Ready: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Gastón Ávila, Frank Fabra; Pol Fernández, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Óscar Romero, Exequiel Zeballos; y Darío Benedetto.

Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera, Jorge Flores; Juan Adrián, Gustavo Cristaldo, Alejandro Chumacero, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo; Marcos Riquelme.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Always Ready?

El escenario de este compromiso será el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. Este recinto deportivo se ubica en la ciudad de Buenos Aires y es propiedad del Club Atlético Boca Juniors.

