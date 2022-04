Pep Guardiola defendió a Simeone: “Si hubiese ganado, no le estarían criticando”

En la previa del partido entre el Atlético Madrid y el Manchester City por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Pep Guardiola compareció ante los medios de prensa y defendió a su colega Diego Simeone de las críticas que tuvieron hacia él por su planteamiento en el Etihad Stadium.

“Si hubiese ganado, no le estarían criticando. Lo que hace el Atlético de Madrid lo hace desde una década y mal no le ha ido”, señaló Pep. Si bien, tras el partido de ida, el exentrenador del FC Barcelona indicó que “en la prehistoria, hoy y en cien mil años es muy difícil atacar un 5-5″, luego manifestó que no lo dijo de manera despectiva. Es más, valoró su calidad para jugar de esa manera.

Manchester City venció 1-0 al Atlético Madrid. Foto: Champions League

Por otro lado, Guardiola señaló que su equipo irá al Wanda Metropolitano con la intención de quedarse con la eliminatoria, aunque saben que el panorama será distinto al que tuvieron en la ida.

“Viajamos con un buen resultado. Vamos con la intención de ganar. Este partido va a ser ligeramente diferente, porque van a jugar en casa y van a crear oportunidades . Tienen a su afición y habrá momentos en los que serán ofensivos y nos crearán problemas. Nos tocará adaptarnos y defender”, añadió.

Finalmente, el extécnico del Bayern alabó la figura de Kevin de Bruyne, quien no solo se encarga de crear espacios, sino también ha sido el goleador en los últimos partidos. ”Kevin es muy bueno cuando ataca los espacios y es muy bueno también entre líneas. Contra el Atlético es muy difícil encontrar espacios. Él, en el uno contra uno, es prácticamente imparable, como cuando se combina con otro jugador. Se merece todos los halagos que reciba. El gol que marcó es gracias a su enorme talento”, comentó.

¿Cuándo juegan Atlético Madrid vs. Manchester City?

El partido entre Atlético Madrid vs. Manchester City se jugará este miércoles 13 de abril por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El partido está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN y Star Plus.

