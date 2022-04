Así formarían Alianza Lima y Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022

Alianza Lima visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental de Chile por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Los dirigidos por Carlos Bustos llegan de una dura derrota (1-0) ante River Plate pese a tener un buen desempeño defensivo y buscarán cortar su sequía de 24 partidos sin ganar en el torneo continental.

Posible formación de Alianza Lima

Ángelo Campos

Ángelo Campos fue dos veces campeón del fútbol peruano con Alianza Lima. Foto: GLR

Oslimg Mora

Mora salió campeón del fútbol peruano en 2021. Foto: GLR

Christian Ramos

Christian Ramos llegó a Alianza Lima procedente de la UCV. Foto: Twitter Liga de Fútbol Profesional

Pablo Míguez

Pablo Míguez regresó a Alianza Lima en 2021. Foto: GLR

Yordi Vílchez

Yordi Vílchez firmó por Alianza Lima a inicios de 2021. Foto: Liga 1

Ricardo Lagos

'Richy' llegó procedente de Mannucci. Foto: GLR

Jairo Concha

Jairo Concha debutó profesionalmente en la Universidad San Martín. Foto: GLR

Josepmir Ballón

Josepmir Ballón durante la Noche Blanquiazul. Juega en Alianza Lima desde la temporada 2020. Foto y video: Club Alianza Lima

Oswaldo Valenzuela

Valenzuela fue campeón con Alianza Lima en 2021. Foto: GLR

Cristian Benavente

Benavente en Alianza. Foto: Alianza Lima.

Hernán Barcos

Hernán Barcos es el goleador de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Posible formación de Colo Colo

Brayan Cortés

Brayan Cortés juega en Colo Colo desde 2018. Foto: 24 Horas

Óscar Opazo

Opazo pasó gran parte de su carrera en el Santiago Wanderers. Foto: AS Chile

Maximiliano Falcón

'Maxi' disputa su tercera temporada con el 'Cacique'. Foto: Dale Albo

Matías Zaldivia

El 'Patrón' juega en Colo Colo desde 2015. Foto: La Tercera

Gabriel Suazo

Suazo disputó las Eliminatorias Qatar 2022 con la selección chilena. Foto: La Tercera

César Fuentes

Fuentes llegó en la temporada 2020 al 'Cacique'. Foto: Difusión

Esteban Pavez

El futbolista chileno pasó por el Atlético Paranaense de Brasil. Foto: Difusión

Leonardo Gil

Gil mostró interés en formar parte de la selección chilena. Foto: Colo Colo

Juan Martín Lucero

El delantero argentino llegó procedente de Vélez. Foto: Redgol

Gabriel Costa

Costa jugó dos temporadas en Alianza Lima. Foto: Dale Albo

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Alianza Lima?

El duelo entre Alianza Lima vs. Colo Colo se jugará a las 5.00 p. m. (hora peruana). Sin embargo, el horario puede variar según tu ubicación:

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 4.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

Francia: 11.00 p. m.

Alemania: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no deseas perderte ni un minuto del choque entre Alianza Lima vs. Colo Colo, puedes verlo por la aplicación de streaming Star Plus. Asimismo, si no cuentas con ella, La República Deportes realizará una cobertura especial del cotejo desde la previa hasta el pitazo final.