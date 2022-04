¡Todo o nada! Alineaciones posibles del Atlético de Madrid vs. Manchester City en Champions

Atlético Madrid vs. Manchester City se enfrentarán, este miércoles 13 de abril, por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2021-2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Wanda Metropolitano, donde los colchoneros buscarán revertir el corto resultado en contra que sufrieron en el Etihad Stadium.

El carácter defensivo que planteó Diego Simeone en Inglaterra no sería la opción en España, ya que tendrán que proponer para igualar el marcador global. Aunque los citizens solo tienen un gol de ventaja, no sería fácil para los colchoneros, quienes no pudieron hacer remates al arco ni a ningún lado en la ida.

El ‘Cholo’ contaría con la presencia de su mejor jugador Joao Félix, quien ha participado en nueve tantos en los últimos 10 choques de los colchoneros. Por otro lado, Pep Guardiola no tendrá a Gabriel Jesús, suspendido por acumulación de amarillas.

Alineación Atlético Madrid vs. Manchester City

Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo, Carrasco o Lodi; Llorente, Koke, Kondogbia o Carrasco; Griezmann, Joao Félix.

Alineación Manchester City vs. Atlético Madrid

Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Bernardo, Rodri, Gündogan; Foden, De Bruyne y Sterling.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Atlético Madrid vs. Manchester City EN VIVO empezará a partir de las 2.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación: