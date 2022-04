¿A qué hora juega Manchester City vs. Atlético Madrid por los cuartos de final de la Champions?

Atlético de Madrid vs. Manchester City EN VIVO Y ONLINE miden fuerzas este miércoles 13 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por los cuartos de final de la UEFA Champions League. La trasmisión del cotejo estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir una cobertura especial a través de La República Deportes.

Luego de un sensacional duelo táctico por el partido de ida, colchoneros y ciudadanos se enfrentarán para conocer al último equipo que clasificará a las semifinales por la ‘orejona’. Los dirigidos por Guardiola parten como favoritos luego de una ligera ventaja en el primer duelo. Sin embargo, el estirpe copero por parte de los dirigidos por Simeone dan indicios que la serie no está cerrada.

Atlético Madrid vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Miércoles 13 de diciembre del 2022 ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star + ¿En donde? Estadio Wanda Metropolitano

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Manchester City?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Atlético Madrid vs. Manchester City?

La transmisión del duelo entre Atlético de Madrid vs. Manchester City estará a cargo de la señal ESPN. A continuación te mostramos qué número de canal es dicha señal en los siguientes países.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Manchester City EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para disfrutar del tremendo duelo entre Atlético de Madrid vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Atlético Madrid vs. Manchester City: alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo, Carrasco o Lodi; Llorente, Koke, Kondogbia o Carrasco; Griezmann, Joao Félix.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Bernardo, Rodri, Gündogan; Foden, De Bruyne y Sterling.

¿Dónde se jugará el partido Atlético Madrid vs. Manchester City?

El cotejo entre Atlético de Madrid vs. Manchester City se llevará a cabo en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid.