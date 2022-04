Christian Cueva revela los motivos por los que le dedicó una canción a Yerry Mina

La selección peruana quedó en el quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 y accedió al repechaje mundialista. Uno de los triunfos claves que obtuvo la Blanquirroja durante el proceso clasificatorio fue ante Colombia en Barranquilla. Tras ese cotejo, Christian Cueva le cambió la letra a una popular canción de Armonía 10 y se la dedicó al defensor cafetero Yerry Mina.

“Oye, Yerry Mina, oye, Yerry Mina, oye, Yerry Mina, te voy a dar tu chocolatito con tu panetón”, cantó el futbolista nacional en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Meses después de aquella victoria, ‘Cuevita’ se animó a contar los motivos por los que mencionó al zaguero del Everton. “Es parte del momento de felicidad, yo jamás he tenido problemas con Yerry Mina, que lo conozco desde Brasil. Hemos jugado en contra. No es burla, lo aclaro desde ahora. Es parte de la felicidad, creo que mientras no lo haga de mala intención no hay por qué sentirse mal” , señaló durante una entrevista para Fútbol en América.

¿Cuándo jugará Perú el repechaje para el Mundial de Qatar 2022?

La selección peruana disputará el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 el lunes 13 de junio a la 1 p.m. (hora peruana) en la ciudad de Doha. El rival de la Blanquirroja saldrá del ganador del partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, el cual se jugará el martes 7 de junio.