Manchester City vs. Liverpool: choque de fuerzas

Por Mariano López V.

Lo que antes era el Real Madrid vs. Barcelona, hoy se ha convertido en el Manchester City vs. Liverpool. No está Messi, tampoco Mbappé y mucho menos Cristiano. No importa. No existe una rivalidad tan pareja ni tan bien jugada en el fútbol como la que mide a ‘ciudadanos’ y ‘reds’. Es lo mejor que el ‘deporte rey’ puede ofrecer. Guardiola y Klopp, las mentes brillantes detrás de cada equipo, son los grandes responsables de tremendo espectáculo.

Ayer, en el Etihad Stadium, el primero y segundo de la Premier, City y Liverpool respectivamente, dieron una muestra más de su enorme nivel. En un duelo de ida y vuelta constante, ambas escuadras se repartieron los puntos. Acabó 2-2. Kevin de Bruyne inauguró el marcador a los 5′, ante la algarabía de su hinchada. Sin embargo, Diogo Jota igualó las acciones rápidamente (13′) con un remate dentro del área. Poco antes del medio tiempo (36′), el brasileño Gabriel Jesus rompió una racha de 15 partidos sin anotar. Aunque la estadística parecía condenar a los de Klopp —el City se había ido al descanso arriba en el score en 17 ocasiones en esta Premier y terminó ganando todas—, Sadio Mané le daría la espalda al destino empatando el encuentro (46′). A falta de siete jornadas, un solo punto continúa separando ambos equipos.

Reacción

Jurgen Klopp, técnico del Liverpool

“En enero sabíamos que teníamos que ganar los 18 partidos. Si había uno que podíamos empatar, era este. Debemos ser casi perfectos para vencer a este equipo (City) en un partido y en una temporada”.