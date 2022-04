➤ U Católica vs. Sporting Cristal EN VIVO: ¿dónde ver el duelo por la Copa Libertadores?

VER U Católica vs. Sporting Cristal EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada del grupo H de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 5.15 p. m. y se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago de Chile. Puedes mirar la transmisión EN VIVO ONLINE por la señal de ESPN y el streaming de Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto, todos los goles y todas las incidencias por la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro: U Católica vs. Sporting Cristal

Partido U Católica vs. Sporting Cristal ¿Cuándo? Martes 12 de abril ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 6.15 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio San Carlos de Apoquindo. Santiago de Chile ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y la web de La República Web

Posibles alineaciones: U Católica vs. Sporting Cristal

Posible alineación de U Católica

Sebastián Pérez; Branco Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot ; José Pedro Fuenzalida, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Cristián Cuevas; Diego Buonanotte, Fernando Zampedri y Gonzalo Tapia.

Posible alineación de Sporting Cristal

Renato Solís; Omar Merlo, Nilson Loyola, Johan Madrid, Gianfranco Chávez; Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún, Jesús Castillo, Irven Ávila y Percy Liza.

¿A qué hora juegan U Católica vs. Sporting Cristal?

El partido EN VIVO entre U Católica vs. Sporting Cristal por la segunda jornada del grupo H de la Copa Libertadores comenzará a las 5.15 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

¿Dónde ver el duelo entre U Católica vs. Sporting Cristal?

La transmisión del duelo EN VIVO entre U Católica vs. Sporting Cristal estará a cargo de la señal de ESPN y el streaming Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN?

Aquí, te enseñamos la lista de canales con la señal de ESPN para que puedas disfrutar del compromiso EN VIVO entre U Católica vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV)

¿Cómo suscribirse a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el enfrentamiento entre U Católica vs. Sporting Cristal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan U Católica vs. Sporting Cristal?

El cotejo EN VIVO entre U Católica vs. Sporting Cristal se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo de la ciudad de Santiago de Chile. A continuación, te mostramos ,a ubicación del coloso deportivo.