¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Villarreal por la Champions League?

Ver Bayern Múnich vs. Villarreal EN VIVO y DIRECTO este martes 12 de abril por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2021/22. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich. El minuto a minuto con fotos y videos se transmitirá a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Bayern Múnich ante Villarreal?

El club bávaro llega a este encuentro contra el Villarreal no solo con la presión de remontar la derrota por 1-0 en la ida, sino además en un momento en que el juego del equipo está generando dudas. Los últimos dos duelos, la derrota ante los españoles y una victoria afortunada por 1-0 ante el Augsburgo, estuvieron muy lejos de mostrar la mejor versión del Bayern.

El entrenador, Julia Nagelsmann, cree haber encontrado la clave del problema en una falta de intensidad en los últimos compromisos y confía en que la presión de salvar la clasificación haga que esto cambie mañana. El club alemán no podrá contar este martes con el central Niklas Süle, con gripe, ni con Corentin Tolissso y Bouna Sarr , ambos con problemas musculares.

¿Cómo llega Villarreal ante Bayern Múnich?

Los castellonenses llegan con la ventaja de un gol lograda en el partido de ida, lo que hace que cualquier resultado que no sea una derrota les clasifique a las semifinales. Este es un objetivo que Unai Emery no dudó en calificar como “el mayor reto” de su carrera, pese a su dilatada y exitosa trayectoria.

El Submarino Amarillo viene marcando un gran nivel competitivo en Europa desde la llegada de Emery, ya que no sabe lo que es perder una eliminatoria. Para este choque en Múnich, el técnico español solo cuenta con las bajas de los lesionados Alberto Moreno y Boulayé Dia , quienes no estuvieron en el partido de ida.

Con información de EFE.

Bayern Múnich vs. Villarreal: ficha del partido

Bayern Múnich vs. Villarreal Champions League ¿Cuándo juegan? Martes 11 de abril ¿Dónde? Estadio Allianz Arena de Múnich

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Villarreal por la Champions League?

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Villarreal EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Qué canal es ESPN 2?

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Villarreal EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. Villarreal ONLINE GRATIS?

¿Dónde se jugará el partido de Bayern Múnich vs. Villarreal?

El lugar donde se disputará el Bayern Múnich vs. Villarreal por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League es el Estadio Allianz Arena, ubicado en la ciudad de Múnich, estado de Baviera, Alemania.