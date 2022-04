Pachuca vs. Tijuana EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy de la Liga MX?

Pachuca vs. Tijuana EN VIVO se enfrentan desde las 9.00 p. m. (hora de Perú y México) por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Hidalgo. El encuentro será televisado por TUDN, Fox Sports 2 y Star Plus.

Para que no te pierdas ningún detalle de este cotejo y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet vía live streaming en La República Deportes. Acá encontrarás el horario, canales, alineaciones y el minuto a minuto del compromiso del fútbol mexicano.

Pachuca vs. Tijuana: ficha del partido

Pachuca vs. Tijuana Liga MX-Torneo Clausura ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 11 de abril ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora de Perú y México ¿Dónde? Estadio Hidalgo ¿Canal? TUDN, Fox Sports 2 y Star Plus.

¿A qué hora juega Pachuca vs. Tijuana por la Liga MX?

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

México: 9.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Pachuca vs. Tijuana: ¿qué canal es TUDN?

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de Izzi o Blim TV.

¿Qué canal es Fox Sports en México?

Sky: canal 549 (SD) y 1549 (HD)

Izzi: canal 505 (SD) y 892 (HD)

Megacable: canal 20

Dish: canal 330

Total Play: canal 563.

¿Cómo ver Pachuca vs. Tijuana vía FOX Sports 2?

Costa Rica: canal 19 (Cabletica), canal 555 y 1552 (Sky)

El Salvador: canal 306 (Claro satélite), canal 43 y 211 (Claro cable), canal 555 y 1552 (Sky)

Guatemala: canal 555 y 1552 (Sky), canal 306 (Claro TV), canal 29, 306 y 723 (Tigo)

Honduras: canal 555 y 1552 (Sky), canal 49, 211 y 1213 (Claro TV)

México: canal 332 y 832 (Dish), canal 555 y 1552 (Sky), canal 506 y 964 (izzi), canal 305 y 1305 (Megacable)

Panamá: canal 306 (Claro TV), canal 376 y 1376 (Cable Onda), canal 252 (Cable & Wireless).

¿Cómo ver Pachuca vs. Tijuana ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Pachuca vs. Tijuana por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Pachuca vs. Tijuana?

Para acceder a Star Plus para ver el Pachuca vs. Tijuana, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Últimos enfrentamientos entre Pachuca vs. Tijuana