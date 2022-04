Con Advíncula y Marcos Riquelme de titulares: posibles alineaciones de Boca vs. Always Ready

Boca Juniors recibe este martes a Always Ready por la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores 2022. El cuadro xeneize viene de una dura derrota en Colombia por 2-0 ante Deportivo Cali. Además, no gana hace tres partidos y la situación de Sebastián Batagglia se complica fecha a fecha.

Por su parte, el cuadro boliviano venció Corinthians por 2-0 en la primera fecha del grupo, demostrando que se harán fuertes de locales y que será complicado ganar en el Estadio Municipal de El Alto. En su visita a la Bombonera, el cuadro de la franja quiere dar la sorpresa.

Boca Juniors: posible alineación

Agustín Rossi

Agustín Rossi

Luis Advíncula

Luis Advíncula

Gabriel Aranda

Gabriel Aranda

Marcos Rojo

Marcos Rojo

Agustín Sández

Agustín Sández

Cristian Medina

Cristian Medina

Pol Fernández

Pol Fernández

Óscar Romero

Óscar Romero

Eduardo Salvio

Eduardo Salvio

Sebastián Villa

Sebastián Villa

Dario Benedetto

Dario Benedetto

Always Ready: posible alineación

Marcos Riquelme

Gimenéz; Cabrera, Rambal, Enoumba, Flores; Adrián Chumacero, Arce, Ramallo, Cristaldo; Marcos Riquelme.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs. Always Ready?

El encuentro entre Boca Juniors y Always Ready por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores se jugará este martes 12 de abril a las 5.15 p. m. en el Estadio La Bombonera. El partido será transmitido por ESPN y Star Plus. Si no tienes la oportunidad de estar atento al compromiso por cable, satélite o streaming, puedes prestar atención al MINUTO A MINUTO de este cotejo por medio de la web de La República Deportes con todas las incidencias del mismo.

Tabla de posiciones del grupo E