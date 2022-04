¿Cómo ver por Roja Directa el Barcelona vs. Levante EN VIVO?

Barcelona vs. Levante EN VIVO por Roja Directa, juegan hoy, domingo 10 de abril, por la jornada 31 de la Liga de España. El cotejo empezará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se transmitirá por la señal de DirecTV Sports. Asimismo, para seguir el encuentro de forma ONLINE, podrás hacerlo a través de La República Deportes.

El Barca de Xavi no quiere perder su segundo puesto en LaLiga Santander y buscará una victoria cuando visite al Levante. Este último marcha en el puesto 19 en la tabla de posiciones y quiere salir de la zona de descenso.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Levante?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Levante?

El partido entre Barcelona vs. Levante por la fecha 31 de LaLiga Santander será transmitido por la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica. Además, en territorio español podrás verlo vía Movistar LaLiga.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para disfrutar de la transmisión del partido Barcelona vs. Levante por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE del minuto a minuto de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Barcelona vs. Levante en Roja directa?

Para ver el partido por esta plataforma, debes seguir estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Barcelona vs. Levante

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA ONLINE por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Barcelona vs. Levante

Barcelona: Ter Stegen, Araújo, Busquets, Dembélé, Alves, Nico, Alba, Ferran, De Jorn, García, Aubameyang.

Levante: Cárdenas, Son, Róber Pier, Radoja, Pepelu, Roger Ms. Morales, Vezo, Postigo, Miramón, Campaña.