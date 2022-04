Partidos de HOY EN VIVO, domingo 10 de abril del 2022: sigue aquí los partidos

Hoy, domingo 10 de abril, sigue todos los encuentros programados del fútbol peruano (Liga 1), los diferentes torneos europeos (Liga Santander, Ligue 1, Serie A, Premier League y Bundesliga) y los certámenes del continente americano (Liga BetPlay y Liga MX) en esta nueva jornada de partidos.

En la jornada 31 de la Premier League, se dará el esperadísimo Manchester City vs. Liverpool en lo que será un encuentro a muerte porque solo los separa un punto en la tabla. El equipo de Pep Guardiola dará todo por el todo buscando el bicampeonato mientras que los de Klopp quieren recuperar el trono que obtuvieron en el 2020. El Manchester City vs. Liverpool se dará a las 10.30 a.m. en Perú.

Manchester City vs. Liverpool. Fuego contra fuego. Foto: AFP

Perú- Liga 1

Alianza Lima vs. UTC Cajamarca

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Gol Perú

ADT vs. Sport Boys

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Gol Perú

Ayacucho FC vs. Universitario

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Gol Perú

San Martín vs. Melgar

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Gol Perú

Inglaterra-Premier League

Brentford vs. West Ham United

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Star Plus

Leicester City vs. Crystal Palace

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Star Plus

Manchester City vs. Liverpool

Hora: 10.30 a. m.

Canal: ESPN

España-Liga Santander

Espanyol vs. Celta de Vigo

Hora: 9.15 a. m.

Canal: Star Plus

Levante vs. Barcelona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Directv Sports

Argentina - Primera División

River Plate vs. Argentinos Juniors

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Ecuador - Liga Pro

Barcelona vs Orense

Hora: 6.00 p. m.

Canal: GolTV

Colombia- Liga Betplay

Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Win Sports

Chile - Primera División