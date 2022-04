➤ ¿Dónde ver el partido Colo Colo vs. Unión Española por el fútbol chileno?

Colo Colo vs. Unión Española se juega este domingo 10 de abril por la novena jornada del Campeonato Nacional de Chile. El encuentro será en el estadio Santa Laura y está pactado para las 4.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 (hora chilena). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de TNT Sports HD. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, todos los goles, y todos los partidos de hoy.

Colo Colo vs. Unión Española: ficha del partido

Partido - Campeonato Nacional de Chile Colo Colo vs. Unión Española ¿Cuándo juegan? Hoy 10 de abril ¿A qué hora? 4.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Huancayo ¿En qué canal? TNT Sports HD

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Unión Española?

En todo el territorio peruano, el cotejo Colo Colo vs. Unión Española se disputará a partir de las 4.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Perú: 4.30 p. m.

Colombia: 4.30 p. m.

Ecuador: 4.30 p. m.

Bolivia: 5.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Argentina: 6.30 p. m.

Uruguay: 6.30 p. m.

Brasil: 6.30 p. m.

¿Qué canal transmite Colo Colo vs. Unión Española?

El duelo entre Colo Colo vs. Unión Española podrá ser visto en territorio chileno por TNT Sports.

¿Cómo ver Colo Colo vs. Unión Española vía TNT Sports HD?

En territorio chileno, la transmisión del partido Colo Colo vs. Unión Española irá por cuenta del canal TNT Sports HD, señal que tiene los derechos del campeonato local.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión Española por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. Unión Española por internet, sintoniza la señal del Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido Colo Colo vs. Unión Española?

El partido entre Colo Colo vs. Unión Española por el Campeonato Nacional de Chile se llevará a cabo en el estadio Santa Laura ubicado en Independencia, Chile. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para más de 19.000 personas.

Colo Colo vs. Unión Española: pronóstico de casas de apuestas