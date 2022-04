¿Dónde ver el partido Barcelona SC vs. Orense por el fútbol ecuatoriano?

Ver Barcelona SC vs. Orense EN VIVO y DIRECTO HOY por la séptima jornada de la Liga Pro de Ecuador 2022. El duelo comenzará a las 6.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. Mira aquí el minuto a minuto por La República Deportes.

Transmisión Barcelona SC vs. Orense EN VIVO

Barcelona SC vs. Orense EN VIVO: minuto a minuto

Alineaciones Barcelona SC vs. Orense

Barcelona SC: Mendoza, Castillo, Aimar, Sosa, Quiñónez, Molina, Carcelén, Preciado, Castillo, Cortez, Garcés.

Equipo titular del ídolo. Foto: Barcelona SC

Orense: Silva, Portocarrero, Acosta, Achilier, Quiñonez, Assis, Calderón, Pluas, Kouffati, Corozo, Villagra.

Formación inicial del vendaval verde. Foto: Orense

Barcelona SC vs. Orense: ficha del partido

Barcelona SC vs. Orense LigaPro de Ecuador ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 10 de abril ¿Dónde? Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿En qué canal? Gol TV y Star Plus

¿A qué hora juega Barcelona SC vs. Orense por la Liga Profesional Argentina 2021?

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET) / 3.00 p. m. (PT)

México: 6.00 p. m.

Costa Rica: 5.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 12.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Orense EN VIVO ONLINE GRATIS?

Barcelona SC vs. Orense en Perú: GolTV Latinoamerica, Star+

Barcelona SC vs. Orense en Ecuador: Star+, GolTV Latinoamerica, GOLTV Ecuador

Barcelona SC vs. Orense en Argentina: Star+, GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Orense en Bolivia: GolTV Latinoamerica, Star+

Barcelona SC vs. Orense en Brasil: Star+

Barcelona SC vs. Orense en Chile: GolTV Latinoamerica, Star+

Barcelona SC vs. Orense en Colombia: Star+, GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Orense en Costa Rica: GolTV Latinoamerica, Star+

Barcelona SC vs. Orense en México: GolTV Latinoamerica, Star+

Barcelona SC vs. Orense en Panamá: Star+, GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Orense en Paraguay: Star+

Barcelona SC vs. Orense en Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol

Barcelona SC vs. Orense en Uruguay: Star+, GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Orense en Venezuela: Star+, GolTV Latinoamerica.

¿Qué canal es GolTV en Ecuador?

DirecTV: 658 (SD) y 1658 (HD)

TV Cable: 214 (SD) y 746 (HD)

Claro TV: 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: 56 (SD)

Etapa: 125 (SD).

¿Qué canal es GolTV en Perú?

Movistar: 510 (SD).

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Orense ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Barcelona SC vs. Orense por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Orense?

Para acceder a Star Plus y ver el Barcelona SC vs. Orense debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Dónde se jugará el partido de Barcelona SC vs. Orense?

El lugar donde se disputará el Barcelona SC vs. Orense por la séptima jornada de la Liga Pro de Ecuador 2022 es el Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.