➤ ¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. UTC HOY por la fecha 9 de la Liga 1 2022?

Alianza Lima vs. UTC EN VIVO se enfrentan desde la 1.15 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. El duelo va por la señal de Gol Perú por TV, pero también tienes la opción de seguir el minuto a minuto, con las formaciones iniciales de ambos equipos y los videos de goles en este y otros partidos de hoy, a través de La República Deportes.

Alianza Lima vs. UTC: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. UTC ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 10 de abril ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. UTC?

En todo el territorio peruano, el Alianza Lima vs. UTC se jugará a partir de la 1.15 p. m.

Luego de casi un mes sin partidos en esta Liga 1 2022, Alianza Lima busca su segundo triunfo del año como local ante UTC. El cuadro de Carlos Bustos está en la parte baja de la tabla con apenas cinco unidades y necesita urgentemente los puntos para salir de mal momento que atraviesa.

El choque más reciente de los íntimos fue la derrota por la mínima contra River Plate por la primera fecha de la Copa Libertadores. El elenco blanquiazul estuvo cerca de conseguir un meritorio empate, pero un descuido le costó caro y al final se quedó con las manos vacías.

El Gavilán, por su parte, llega herido tras dos derrotas consecutivas, por lo cual intentará recuperarse frente a los victorianos. En su último choque, se dejó remontar el juego ante Ayacucho FC, que lo venció en casa por 3-2.

Alianza Lima y UTC se vuelven a enfrentar después de seis meses. En el único careo que tuvieron durante el 2021, los vigentes campeones ganaron 2-0 con goles de Wilmer Aguire y Hernán Barcos.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. UTC?

Para la televisión peruana, el Alianza Lima vs. UTC irá por la señal de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de partidos en esta Liga 1 2022.

¿Cómo sintonizar Gol Perú para ver Alianza Lima vs. UTC?

Si no quieres perderte el choque Alianza Lima vs. UTC, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC por internet?

Si no quieres perderte el Alianza Lima vs. UTC por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles formaciones de Alianza Lima vs. UTC

Alianza Lima : Angelo Campos; Yordi Vílchez, Pablo Míguez, Christian Ramos; Oslimg Mora, Ricardo Lagos; Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Cristian Benavente y Hernán Barcos.

: Angelo Campos; Yordi Vílchez, Pablo Míguez, Christian Ramos; Oslimg Mora, Ricardo Lagos; Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Cristian Benavente y Hernán Barcos. UTC: Salomón Libman; Christian Vásquez, Nicolás Ortiz, Werner Schuler, Luis Trujillo; Donald Millán, Stefano Fernández, Leonardo Mifflin; Robin Wildhaber, Facundo Peraza y Jhon Marchán.

Últimos partidos de Alianza Lima vs. UTC

Alianza Lima 2-0 UTC | 02.10.2021

Alianza Lima 0-2 UTC | 11.9.2020

UTC 1-1 Alianza Lima | 14.9.2019

Alianza Lima 2-2 UTC | 30.3.2019

UTC 0-1 Alianza Lima | 24.10.2018.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. UTC?

El escenario de este compromiso será el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute. El recinto deportivo es propiedad del Club Alianza Lima y se ubica en el distrito limeño de La Victoria.