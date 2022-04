➤ ADT Tarma vs. Sport Boys: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

ADT Tarma vs. Sport Boys se juega este domingo 10 de abril por la novena jornada de la Liga 1 de Perú. El encuentro será en el Estadio Huancayo y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). El juego lo podrás seguir con la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, todos los goles, y todos los partidos de hoy.

ADT Tarma vs. Sport Boys: ficha del partido

Partido - Liga 1 ADT Tarma vs. Sport Boys ¿Cuándo juegan? Hoy 10 de abril ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Huancayo ¿En qué canal? Online La República Deportes

ADT Tarma vs. Sport Boys: sus últimos tres partidos de cada uno

¿A qué hora juegan ADT Tarma vs. Sport Boys?

En todo el territorio peruano, el cotejo ADT Tarma vs. Sport Boys se disputará a partir de las 3 p. m.

¿Qué canal transmite ADT Tarma vs. Sport Boys?

El encuentro entre ADT Tarma vs. Sport Boys no contará con transmisión por televisión. El conjunto tarmeño, junto a Atlético Grau y Carlos Stein, no logró cerrar un acuerdo con Gol Perú (canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1) para la cobertura de sus compromisos.

¿Cómo seguir ADT Tarma vs. Sport Boys ONLINE?

Al no contar con ningún canal disponible para ver el ADT Tarma vs. Sport Boys, recuerda que puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este cotejo a través de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, videos de los goles y el minuto minuto con todas las incidencias.

¿Dónde se jugará el ADT Tarma vs. Sport Boys?

El Estadio Huancayo, ubicado en Ocopilla, ciudad de Huancayo, departamento de Junín, albergará el enfrentamiento entre ADT Tarma vs. Sport Boys por la jornada 9de la Liga 1 2022. Dicho recinto deprotivo cuenta con una capacidad para 17.000 espectadores.

