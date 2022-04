Van Basten considera que la gente preferiría ver Netflix antes que al Atlético de Madrid

No le divierte. El último partido entre el Manchester City y el Atlético de Madrid por la Champions League despertó muchas críticas para el equipo de Diego Simeone por su planteamiento defensivo. Si bien el duelo quedó 1-0 a favor de los ciudadanos, el dato curioso fue que el conjunto español no tuvo ni un solo remate al arco. En ese sentido, una leyenda del balompié mundial criticó el accionar de los colchoneros.

“Es legal, está permitido, pero cuando ves lo defensivo que es... Me sorprende un equipo con 10 atrás durante los 90 minutos, intentando simplemente evitar el gol rival”, manifestó Marco Van Basten en diálogo con Ziggo Sport.

Atlético Madrid y Manchester City definirán en España a uno de los clasificados a las semifinales de la Champions League. Foto: Champions League

El exgoleador del AC Milán se sorprendió al ver que jugadores de categoría como Antoine Griezmann y Joao Félix resignen su actitud ofensiva y se dediquen solo a defender.

“Joao Félix y Antoine Griezmann, jugadores que han costado 300 millones de euros entre los dos, están defendiendo los 90 minutos. Como jugador yo diría: ‘Entrenador, estoy delante, y cuando recuperemos el balón tienen que jugar muy rápido conmigo porque puedo hacer algo delante’. ¡Pero es que eran 10 en su área!”, agregó

Como se recuerda, el exfutbolista trabajó en la FIFA y en su momento propuso eliminar el offside para evitar que el juego se torne aburrido. “Bien podrían hacer eso ahora, porque en esa situación no podrías estar nunca en fuera de juego (...). ¿Es tan difícil marcar un gol?... No es divertido de ver, no es divertido para la gente. Sería normal que se diesen de baja y se fuesen a ver Netflix u otra cosa”, precisó.

Asimismo, resaltó que los técnicos tienen permitido hacer esta clase de planteamientos; sin embargo, no los considera atractivos para el deporte. “Como asociación de fútbol, como FIFA, realmente tienes que empezar a pensar cómo mantener el fútbol divertido y atractivo. Porque así no es divertido. No hay nadie a quien culpar, un entrenador puede hacer esto, pero realmente no es divertido de ver”, finalizó.