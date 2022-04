Real Madrid abre inscripciones a niños y niñas en Perú para ir a entrenar en España

La Fundación Real Madrid, según detalla su portal oficial, es “una entidad humanitaria, social y formativa” que brinda la oportunidad de apoyar a la humanidad mediante el deporte. Además, para financiar aquellas actividades, desarrollan diversos programas deportivos, donde los más pequeños pueden vivir la experiencia de un entrenamiento profesional en la sede de los merengues.

De esa forma, la organización blanca llegó al Perú para abrir la convocatoria a niños y niñas entre 9 y 17 años para que vivan el Campus Experience, proyecto que consiste en una estadía de una o dos semanas en Madrid, donde entrenarán y realizarán diversas actividades. En conversación con La República, José Massa de Global Sport Camps y vocero de la Fundación del Madrid dio más detalles.

José Massa, vocero de la Fundación Real Madrid. Foto: Fundación Real Madrid

¿Qué modalidades hay?

Existen tres tipos de programas que se desarrollarán en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, España:

Fútbol para todos: dirigido para cualquier niño o niña que le guste jugar fútbol en cualquier posición del campo

dirigido para cualquier niño o niña que le guste jugar fútbol en cualquier posición del campo Alto rendimiento: dirigido para quienes ya pertenecen a un equipo seleccionado. Es más intenso

dirigido para quienes ya pertenecen a un equipo seleccionado. Es más intenso Gaming responsable: 50% deporte y 50% de entrenamiento lúdico.

Estas tres experiencias iniciarían en junio, y los niños y niñas viajarían a Madrid para ser trasladados a la sede de entrenamiento. En esas fechas los campos están vacíos, debido a que ya habrá acabado la temporada del equipo principal.

Campus Experience del Real Madrid. Foto: Fundación Real Madrid

Otras actividades además del Campus Experience

No es la primera vez que el cuadro blanco ofrece este plan para Perú, ya lo habían hecho en 2018, después de que la selección volviera a jugar el Mundial. Sin embargo, en esta oportunidad, según explica Massa, se abrirán clínicas deportivas en octubre, donde los entrenadores del Real Madrid llegarán a nuestro territorio.

Además de eso, con Global Sport Camp, para el verano sudamericano del 2023, se haría otro recorrido por las instalaciones del FC Barcelona, lugar en el que también se realizarían entrenamientos con los más jóvenes.

¿Cómo alguien puede inscribirse?

José Massa aclara y comenta: “No es una convocatoria donde Real Madrid está buscando chicos, sino es una experiencia donde niños y niñas que gusten del fútbol pueden participar pagando el valor del campus”. Estas inscripciones puede hacerse a través del correo info@globalsportscamp.com o enviando un wasap al 941 703 533.

Campus Experience del Real Madrid. Foto: Fundación Real Madrid

¿Hay posibilidades de entrar a las canteras del Real Madrid?

Aunque los llamados cazatalentos no suelen ver los entrenamientos, sino las competencias locales, nacionales e internacionales de los juveniles, el vocero de la Fundación Real Madrid detalla: “Puede suceder que el profe vea a un niño haciendo ‘garabatos’ increíbles y lo recomiende. Sí, puede suceder, pero no es parte del plan. En líneas generales, no es algo que va a suceder”.

“Lo que queremos es que el niño se divierta y disfrute, al margen de si tiene mucha o poca habilidad en el campo. Es la opción de ir a entrenar en los mejores equipos del mundo”, indica.

Campus Experience del Real Madrid. Foto: Fundación Real Madrid

¿Cuánto cuesta el Campus Experience?

Para poder acceder a la experiencia madridista, los cupos son limitados y sus respectivos precios son los siguientes: