Kylian Mbappé: “¿La complicidad con Neymar y Messi? Es una pena que llegue tan tarde”

Paris Saint-Germain logró una nueva victoria en el fútbol francés. El elenco parisino venció en condición de visitante al Clermont por la trigésimo primera jornada de la Ligue 1. Los dirigidos por Mauricio Pochettino, en sus dos últimos partidos, han logrado realizar un gran juego en conjunto, sobre todo con su tridente estelar: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Junior. Los juegos han acabado con goleadas a su favor.

El duelo ante ‘Les Lanciers’ terminó con el marcador por 6-1. Este resultado lo consiguieron gracias a los tripletes convertidos por el astro francés y el brasileño. Además, el siete veces ganador del Balón de Oro se apuntó con tres asistencias. Un soberbio partidazo de los tres futbolistas, pero, lamentablemente para los intereses del PSG, sucede a poco de terminar la temporada y cuando solo luchan por el título de la liga.

Mbappé, al término del juego, declaró ante la prensa y dejó una contundente frase: “¿La complicidad con Neymar y Messi? Es una pena que llegue tan tarde”, dijo el futbolista de 23 años de edad para Canal+, según citó TyC Sports.

PSG visita a Clermont por la fecha 31 de la Ligue 1. Foto: PSG

Kylian volvió a hablar sobre su futuro