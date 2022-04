Partidos de hoy, sábado 9 de abril del 2022 EN VIVO: horarios y canales para ver los duelos

Hoy, sigue todos los encuentros programados del fútbol peruano (Liga 1), los diferentes torneos europeos (Liga Santander, Ligue 1, Serie A, Premier League y Bundesliga) y los certámenes del continente americano (Liga BetPlay y Liga MX) en esta jornada del sábado 9 de abril del 2022.

Manchester United vs. Everton abrirán la fecha muy temprano en un candente duelo por la liga inglesa que podría contar con la presencia de Cristiano Ronaldo. En España, Atlético de Madrid se medirá ante Mallorca, y horas más tardes el líder del torneo español, Real Madrid, hará lo propio ante Getafe por LaLiga Santander.

Asimismo, en Francia, PSG se enfrentará a Clermont, mientras que en Perú, Cantolao vs. Sport Huancayo darán inicio a la novena jornada del Torneo Apertura Peruano, en la que también jugarán Deportivo Municipal vs. Carlos A Mannucci, Deportivo Binacional vs. Atlético Grau y Cienciano vs. Alianza Atlético.

Finalmente, Deportivo Cali se batirá en duelo con Junior por el certamen colombiano y América vs. Juárez también se medirán por la Liga MX.

Perú- Liga 1

Cantolao vs. Sport Huancayo

Hora: 11.00 a. m.

Canal: GolPerú

Deportivo Municipal vs. Carlos A Mannucci

Hora: 1.15 p. m.

Canal: GolPerú

Deportivo Binacional vs. Atlético Grau

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GolPerú

Cienciano vs. Alianza Atlético

Hora: 7.00 p. m.

Canal: GolPerú

Inglaterra-Premier League

Manchester United vs. Everton

Hora: 06.30 a. m.

Canal: Star Plus

Arsenal vs. Brighton

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Star Plus

Chelsea vs. Southampton

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Star Plus

Aston Villa vs. Tottenham

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Star Plus

España-Liga Santander

Atlético de Madrid vs. Mallorca

Hora: 9.15 a. m.

Canal: Star Plus

Real Madrid vs. Getafe

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus

Francia- Ligue 1

PSG vs. Clermont

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus

Colombia- Liga Betplay

Deportivo Cali vs. Junior

Hora: 8.15 p. m.

Canal: Star Plus

México-Liga MX