Hundidos en el infierno: Manchester United, un equipo sin alma que vive del legado de Álex Ferguson

Manchester United sigue viviendo del pasado y de su historia. Ha transcurrido casi una década desde que sir Álex Ferguson anunció su retiro como entrenador de los diablos rojos y el club entró en una época de transición que parece no ver la luz al final del túnel. Desde la partida del escocés, la institución inglesa no ha vuelto a la élite del fútbol internacional y está cerca de cumplir 10 años sin títulos de Premier League. Justamente el último fue con ‘Fergie’.

Y en esta temporada 2021-2022, el equipo dirigido de manera interina por Ralf Rangnick está próximo a firmar su peor temporada desde la salida del legendario Ferguson. Es cierto que en campañas pasadas no ha logrado el título local, pero la actitud y el juego de los futbolistas era diferente. En la actualidad, uno ve los partidos de los red devils y no se aprecia una pisca de rebeldía.

Este sábado 9 de abril, Manchester United perdió de manera sorpresiva ante Everton por 1-0. Un rival que pelea por el descenso y que apenas ganó ocho encuentros en 30 fechas disputadas. Las alarmas ya se encendieron en la directiva porque la lucha por llegar a la próxima Champions League se complica cada fin de semana y nada garantiza que el equipo comandado por Cristiano Ronaldo tenga una recuperación.

¿Qué pasa con el Manchester United?

Definir los problemas del Manchester United significa abarcar varias aristas. Los primeros que son señalados por los hinchas son los jugadores. El plantel que tiene el club es uno de los más costosos no solo de la Premier League, sino del mundo.

Sin embargo, los millones invertidos no encuentran resultados a nivel deportivo. Desde el 2013 hasta el 2022, los diablos rojos han tenido siete entrenadores en la banca. Cada uno con una filosofía de juego distinta y solo se pudo obtener cinco trofeos. El más destacado fue la Europa League 2016/17.

Desde los polémicos Louis Van Gaal y José Mourinho hasta el actual Ralf Rangnick, ninguno ha logrado que el equipo sostenga una regularidad durante estos años. Este último dirigió 21 cotejos al mando de los diablos rojos y ha cosechado nueve victorias, siete empates y cinco derrotas.

En Manchester United no hay una idea clara de juego. Los 11 que saltan a la cancha pueden tener la posesión del balón, aunque muchas veces no generan las oportunidades de gol. Los reds dependen demasiado de las individualidades y muchas veces son salvados por la aparición de Cristiano Ronaldo.

Jugadores que no dan la talla en el Manchester United

Hay posiciones en el equipo del Manchester United en que ningún jugador logra imponer condiciones. Por ejemplo, la zona de lateral derecho es uno de los principales problemas. Ni Diogo Dalot ni Aaron Wan-Bissaka han sido solución: ni asistencia ni goles.

Aaron Wan-Bissaka es lateral del United. Foto: EFE

Paul Pogba, volante francés que se ha perdido varios compromisos por lesión, tiene números muy bajos con apenas un gol y nueve asistencias. Sin embargo, el jugador no encuentra su posición ideal. Se desempeñó como volante de marca, mixto, de enganche y hasta de extremo, pero no logra explotar su talento como lo hizo en la Juventus.

Paul Pogba forma parte de los reds. Foto: EFE

Harry Maguire es quizá el jugador más criticado en el Manchester United debido a los innumerables errores que ha tenido a lo largo de la temporada. Sus actuaciones dejan mucho que desear cada fin de semana y se le saca en cara que no justifica los 80 millones que pagaron los red devils por él. Hace pocos días fue pifiado en un partido amistoso de la selección de Inglaterra.

Harry Maguire forma parte de los reds. Foto: EFE

Jadon Sancho llegó con cartel de refuerzo estrella. Luego de ser goleador y figura en el Borussia Dortmund, se esperaba que el atacante diera el salto de calidad en la Premier League, pero no lo logró. Hace un año terminó su última campaña en Alemania con 16 goles y 20 asistencias. En Inglaterra va ¡ cinco anotaciones y tres pases de gol! Números indefendibles para alguien que costó 85 millones de euros.

Jadon Sancho no ha tenido el desempeño esperado. Foto: EFE

Bruno Fernandes, volante creativo, atraviesa su temporada más pobre con el Manchester United. En otras campañas, cuando las papas quemaban, el portugués aparecía. Ahora vive con un bajón de rendimiento. Hace un año llevaba 28 goles y 17 asistencias, pero de momento solo tiene nueve tantos y 14 pases de gol.

Bruno Fernandes tampoco ha dado la talla en el club. Foto: EFE

Estas son las principales figuras que en la actualidad no destacan con los red devils. También se puede mencionar a Cristiano Ronaldo, quien tiene números a los cuales no estamos acostumbrados. Sin embargo, al ‘Comandante’ con 37 años no se le puede pedir lo que hacía hace una década. El tiempo y la edad no pasan en vano.

Vestuario dividido: poca unión y armonía en el Manchester United

La prensa inglesa señaló que uno de los motivos por el cual el Manchester United no encuentra la brújula en lo que queda de la temporada es por los problemas internos que hay en el vestuario.

Los medios apuntaban que había choque de egos entre distintas figuras del equipo. Uno de los tantos inconvenientes se conoció a inicios de marzo, cuando Cristiano Ronaldo se ausentó del enfrentamiento ante Manchester City por lesión. No obstante, The Sun reveló que CR7 no habría tenido problemas físicos, lo que generó malestar en la interna.

No hay rumbo. Manchester United es presa de la irregularidad. Foto: EFE

El mismo medio también informó en el mes de febrero que los jugadores no tenían una buena relación con Ralf Rangnick. Resaltó el cruce de palabras que tuvo el alemán con algunos jugadores como, por ejemplo, Anthony Martial, quien supuestamente se negó a jugar en un partido correspondiente a la Premier League.

Erik Ten Hag: ¿qué le espera al que sería el nuevo entrenador del Manchester United?

Manchester United tuvo entrevistas y encuentros con varios entrenadores para que se conviertan en el nuevo DT del equipo a partir de la siguiente temporada. La prensa internacional colocó al neerlandés Erik Ten Hag como el estratega que se hará cargo de los diablos rojos, ya que refirió que solo faltarían detalles para cerrar su fichaje.

El medio The Independent de Inglaterra expuso que el actual estratega del Ajax exige a la directiva un proyecto de cinco años para reconstruir al equipo y devolverlo a la élite del fútbol. Sacarlo de Ámsterdam, ya que aún le resta un año de contrato, costaría cerca de dos millones de euros.

Erik Ten Hag estaría cerca de cerrar un acuerdo con Manchester United. Foto: EFE