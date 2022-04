¿A qué hora juega Deportivo Binacional vs. Atlético Grau por la Liga 1 2022?

Ver Deportivo Binacional vs. Atlético Grau EN VIVO y DIRECTO este sábado 9 de abril por la novena jornada de la Liga 1 2022. El duelo comenzará a las 3.30 p. m. y se disputará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

Deportivo Binacional vs. Atlético Grau: ficha del partido

Partido Deportivo Binacional vs. Atlético Grau ¿Cuándo juegan? HOY, 9 de abril ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca) ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Deportivo Binacional vs. Atlético Grau?

El partido Deportivo Binacional vs. Atlético Grau está pactado para iniciarse desde las 3.30 p. m. (hora Perú).

¿Qué canal transmite Deportivo Binacional vs. Atlético Grau?

Si no quieres perderte el choque Deportivo Binacional vs. Atlético Grau, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Deportivo Binacional vs. Atlético Grau ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Deportivo Binacional vs. Atlético Grau por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes .

Deportivo Binacional vs. Atlético Grau: últimos enfrentamientos

Deportivo Binacional 3-1 Atlético Grau | 24-11-20

Atlético Grau 2-2 Deportivo Binacional | 7-10-2020

Deportivo Binacional 3-0 Atlético Grau | 23-1-2020.

Liga 1: tabla de posiciones

¿Dónde juegan Deportivo Binacional vs. Atlético Grau?

El Deportivo Binacional vs. Atlético Grau se jugará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca, Puno.