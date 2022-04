PSG vs. Clermont EN VIVO: ¿cómo sintonizar ESPN para ver el partido de la Ligue 1?

PSG vs. Clermont EN VIVO se enfrentan desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) en el Gabriel Montpied Stadium por jornada 31 de la Ligue 1 este sábado 9 de abril. El encuentro será televisado por ESPN para México y por Star Plus en Sudamérica.

Para que no te pierdas ningún detalle de este cotejo y los partidos de hoy, puedes ver la TRANSMISIÓN por internet vía live streaming por La República Deportes.

PSG vs. Clermont: ficha del partido

PSG vs. Clermont Ligue 1 2021-2022 ¿Cuándo juegan? HOY sábado 9 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Gabriel Montpied Stadium ¿Canal? ESPN (México) y Star Plus.

PSG vs. Clermont: previa

El PSG visita a Clermont este sábado 9 de abril por la fecha 31 de la Ligue 1. Los parisinos buscan una nueva victoria en su liga local para acercarse más al título.

Con 68 puntos en la cima y a 12 del Marsella, el equipo de Mauricio Pochettino quiere estirar su buena racha luego de la goleada que le propinó al Lorient por 5-1.

Mientras tanto, Clermont buscará dar la sorpresa este fin de semana, ya que necesita un triunfo para alejarse de la zona de descenso de la Ligue 1.

¿A qué hora juegan PSG vs. Clermont?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el PSG vs. Clermont?

El PSG vs. Clermont podrá verse en EN VIVO por ESPN en México. Mientras tanto, para el resto de Sudamérica, el encuentro será televisado por Star Plus.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO en México?

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver PSG vs. Clermont ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Clermont por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Clermont?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Clermont, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.