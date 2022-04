El insólito premio que recibió el mejor jugador de un partido en Uganda

Los contrastes entre el fútbol europeo o americano con el africano evidencian una realidad muchas veces sorprendente. Así lo demostró la última edición de la Copa Africana de Naciones con insólitos hechos que tuvieron como protagonistas a árbitros despistados y a los jugadores que lograron grandes hazañas pese a las distintas situaciones políticas de las naciones que forman parte del tercer continente más extenso del planeta.

En ese contexto, la Liga de Uganda ha llamado la atención por un peculiar hecho. Un futbolista que salió elegido como mejor jugador de un partido recibió un peculiar premio: una bolsa de pan y un yogurt. En la foto posterior a su designación se le puede ver al deportista con el curioso galardón en las manos mientras en su rostro se dibuja una sonrisa como muestra de agradecimiento por la recompensa a su esfuerzo.

Premio al mejor jugador en la Liga de Uganda. Foto: Viral de Twitter

La instantánea, que se volvió viral en redes sociales, no solo demuestra la precariedad del fútbol en algunos países africanos (de donde también han surgido grandes figuras), sino que también contrasta con la elegancia y la grandeza del balompié mundial, donde los jugadores que son seleccionados como los mejores de un encuentro reciben una remuneración o un ostentoso trofeo de reconocimiento.

No obstante, esta peculiar premiación se habría realizado en las ligas amateur, pues en la competición de la primera división los futbolistas destacados de cada partido reciben el galardón Pilsner Man of the Match, auspiciado por una conocida marca de cerveza europea.