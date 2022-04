✓¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Levante por LaLiga Santander?

Ver Barcelona vs. Levante EN VIVO y DIRECTO este domingo 10 de abril por LaLiga Santander 2021-2022. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Ciudad de Valencia - Levante UD.

El partido de hoy será trasmitido por la señal de DirecTV Sports. También habrá una cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del fútbol español.

Barcelona vs. Levante: previa

Los dos equipos necesitan sumar los tres puntos para seguir soñando, el conjunto local con la permanencia y el catalán con poder disputar el título de campeón de LaLiga al Real Madrid, pese a la complejidad de ambos objetivos.

El Barza, que logró ponerse segundo en la clasificación tras vencer al Sevilla por 1-0 la pasada jornada, necesita sumar el séptimo triunfo consecutivo en la liga española para seguir aferrándose a las pocas opciones de título que aún mantiene.

Real Madrid está a 12 puntos, a falta de ocho jornadas. Pero los azulgranas han disputado un partido menos y se ven capacitados para completar un final de curso impoluto. Además, el Ciutat de Valencia trae grandes recuerdos a los culés. Allí ganaron matemáticamente las Ligas 2004-2005 y 2010-2011.

Con información de EFE.

FC Barcelona vs. Levante: últimos partidos

FC Barcelona vs. Levante: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Levante ¿Cuándo juegan? Domingo 10 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Ciudad de Valencia - Levante UD ¿En qué canal? DirecTV Sports

Barcelona vs. Levante: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Dembélé, Ferran y Aubameyang.

Ter Stegen; Alves, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Dembélé, Ferran y Aubameyang. Levante: Cárdenas, Miramón, Rober, Vezo, Postigo, Son, Campaña, Pepelu, Radoja, Morales y Roger.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Levante?

FC Barcelona vs. Levante se verán las caras por LaLiga desde la 2.00 p. m. en las instalaciones del estadio Ciudad de Valencia - Levante UD este domingo 10 de abril. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos (ET), Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal VER EN VIVO Barcelona vs. Levante por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

FC Barcelona vs. Levante: ¿cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante ONLINE por DirecTV Sports?

Si quieres ver Barcelona vs. Levante por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Levante?

El encuentro entre Barcelona vs. Levante se jugará en el estadio Ciudad de Valencia - Levante UD. Este complejo deportivo se ubica en Valencia y fue inaugurado el 9 de septiembre de 1969. Asimismo, tiene capacidad para albergar hasta 26.354.