¿Cuánto pagan las casas de apuestas para el duelo entre Alianza Lima vs. UTC por Liga 1?

Alianza Lima vs. UTC se miden este domingo 10 de abril por la novena jornada de la Liga 1 2022. Los íntimos no atraviesan un buen momento y vienen en caer entresemana por la Copa Libertadores frente a River Plate. Los dirigidos por Carlos Bustos querrán recuperarse ante el ‘Gavilán’, pero no tendrán un duelo nada sencillo.

El cuadro de Franco Navarro intentará ganar en ‘Matute’ y arruinarles la fiesta a los blanquiazules. Revisa acá los pronósticos para el enfrentamiento.

Alianza Lima vs. UTC: pronóstico de casas de apuestas

Betsson: gana Alianza Lima (1,72) | empate (4,65) | gana UTC (6,80)

Inkabet: gana Alianza Lima (1,80) | empate (3,70) | gana UTC (4,60)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,80) | empate (3,75) | gana UTC (4,33)

Meridianbet: gana Alianza Lima (1,75) | empate (3,58) | gana UTC (4,17)

Te Apuesto: gana Alianza Lima (1,77) | empate (3,70) | gana UTC (4,30).

Alianza Lima vs. UTC se enfrentarán en l jornada 8 de la Liga 1 Betsson. FOTO: Composición Instagram

¿A qué hora se juega el Alianza Lima vs. UTC?

El compromiso entre Alianza Lima vs. UTC está pactado para la 1.15 p. m. (hora peruana) y se podrá ver en vivo por la señal de Gol Perú. Además, podrás seguir las incidencias del encuentro por la web de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido Alianza Lima vs. UTC?

El partido entre Alianza Lima vs. UTC por la Liga 1 del fútbol peruano se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el distrito de la Victoria, Lima, Perú. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para más de 33.000 personas.