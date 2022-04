La estrategia que prepara Thomas Tuchel para volver a enfrentar a Real Madrid

Análisis exhaustivo. En la rueda de prensa por el partido contra Southampton, el entrenador de Chelsea, Thomas Tuchel habló del estado actual de sus jugadores tras la derrota por 3-1 ante Real Madrid por la Champions League, equipo con el que volverán a cruzarse el martes 12 de abril, en el Estadio Santiago Bernabéu. En la conferencia, el técnico alemán confirmó que varias de sus estrellas padecen fuertes episodios de cansancio, y que debido a ello, viene preparando una potente estrategia para lograr superar al cuadro madrileño en el encuentro de vuelta.

“Que me dure el enfado toda la noche es bastante inusual, la cantidad de chocolate que necesitaba era inmensa para volver a ver el partido y calmarme. Necesitamos volver a enfocarnos y volver a confiar en nuestras fortalezas. Siento que en el equipo no hay nada malo. Podemos jugar a un nivel muy alto”, afirmó el estratega para luego referirse a tres de sus máximas figuras: Romelu Lukaku, N’Golo Kanté y Édouard Mendy, este último, fue duramente criticado por errar una jugada clave que concluyó en el tercer tanto de Real Madrid.

“Edou nunca estuvo completamente libre de errores, tampoco la temporada pasada. Por supuesto, él podía haber resuelto esta situación mucho mejor y lo sabe. Cuando tienes tanto éxito como él en los últimos meses, ganar tantos trofeos y tener tantos juegos exitosos como él, estás más en el centro de atención”, aseveró Thomas Tuchel sobre el guardameta senegalés.

“A Kanté, esta temporada le está costando tener consistencia por las lesiones. Esta también es una razón para nuestra pequeña inconsistencia. En este momento, está ayunando por su religión y sus creencias, tal vez sea otra razón, no es la primera vez que lo hace, pero si no comes durante el día por muchos días, puede tener efecto. En cuanto a Lukaku, creo que no es solo a Romelu al que le falta en este momento un poco de forma. Después del parón internacional, tuve la sensación de que a todos nos faltaba agudeza”, concluyó.

En ese sentido, el entrenador de los ‘blues’ necesitará hacer uso de nuevas rotaciones en el equipo, estrategia que parece haber funcionado con éxito este sábado, pues el Chelsea terminó goleando por 6-0 a Southampton en el estadio St Mary’s Stadium, donde demostró que está dispuesto a salir en búsqueda de la victoria que le otorgue el pase a la semifinal de la Champions League, en el coloso madrileño.

Para este encuentro, fue vital la conexión entre Timo Werner y Mason Mount, quienes al contrario del partido ante Real Madrid, fueron titulares ante los ‘santos’. La poderosa unión la completaron Marcos Alonso y Kai Havertz, en un esquema que Thomas Tuchel podría repetir ante los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Chelsea vs. Real Madrid

Este martes 12 de abril, Chelsea se medirá ante Real Madrid en el partido de vuelta de la Champions League. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. y se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu.