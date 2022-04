¡La clave del éxito! Rebosio indicó cuál es la mejor dupla de la Bicolor: “Oblitas-Gareca”

La selección peruana logró el objetivo de asegurar el repechaje tras derrotar a Paraguay (2-0) por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Al respecto, el ‘Conejo’ Miguel Rebosio indicó quiénes fueron los hombres claves desde el ámbito administrativo. Además, se refirió a los malos resultados de los equipos peruanos en torneos internacionales.

El exfutbolista de la Bicolor declaró en el programa “Pitazo final” de radio Ovación por qué los clubes peruanos no consiguieron ni un solo punto en esta primera fecha. “Sabemos que el torneo local no es de los mejores y a los peruanos les ha tocado lo más difícil del fútbol sudamericano. Los resultados que se dieron en los torneos internacionales se dan producto de un trabajo que no da sus frutos o que se pone más complicado aún”, inició.

Por otro lado, el ‘Conejo’ mencionó que es muy importante que cada equipo tenga un psicólogo deportivo. Explicó que este especialista es fundamental para ser el soporte del jugador cuando se presenten críticas o presente problemas de cualquier índole.

Finalmente, Rebosio manifestó la razón de los buenos resultados de la selección peruana en el proceso clasificatorio. “El peruano es muy exigente y a veces no permite que los procesos terminen, y creo que lo mejor que le pasó a la selección fue la dupla Oblitas-Gareca, a pesar de los malos resultados al inicio de la eliminatoria. Hubo respaldo de los dirigentes y de Juan Carlos Oblitas, y así pasaron siete años”, puntualizó.

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?