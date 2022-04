Cueva afirmó que si volvieran a enfrentar a Dinamarca no sería una revancha

A un poco más de dos meses para el vital encuentro del repechaje, la selección peruana se encuentra mentalizada en superar al ganador del Australia vs. Emiratos Árabes. Christian Cueva mencionó que están viviendo un sueño, pero aún no pueden celebrar porque falta lo más importante: clasificar para el Mundial Qatar 2022.

El ‘10′ de la Blanquirroja declaró para el programa Fútbol en América que están muy ilusionados y anhelan jugar su segunda Copa del Mundo. “La ilusión y los sueños siempre están ahí. Nosotros siempre soñamos con este momento, pero aún nos falta un paso”, inició en su intervención.

El último miércoles 6 de abril, en conferencia de prensa, el ‘Tigre’ Ricardo Gareca calificó como uno de los mejores jugadores del mundo a ‘Aladino’. “Es gratificante, me llena de felicidad poder estar en los ojos de un grande como el profesor y pueda yo ser mencionado de esa manera”, expresó Cueva sobre los elogios del ‘Tigre’.

Finalmente, el hábil volante de la Bicolor afirmó que, de clasificar al Mundial y enfrentar a la selección danesa, no lo tomará como una revancha. “Por el penal fallado, poder enfrentar a Dinamarca no es una revancha para mí, sino una oportunidad que me da Dios”, puntualizó.

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?