¿Será el fin del ‘Faraón’? Mo Salah pone en duda su renovación con el Liverpool

Se toma su tiempo. Liverpool atraviesa un gran presente -entre semana venció a Benfica por la Champions League- y ahora intentará arrebatarle la cima de la Premier League al Manchester City. El éxito de los reds en los últimos años tiene una base importante en la zona ofensiva, Mohamed Salah y Sadio Mané se han convertido en una de las duplas más letales de Europa.

Si bien Jürgen Klopp espera contar con el egipcio, la directiva todavía no logra concretar su renovación. Ante un supuesto interés del Barcelona por quedarse con sus servicios, los medios locales mencionan que las pretensiones económicas son las que obstaculizan la ampliación del vínculo laboral.

Salah tiene contrato con el Liverpool hasta el 2023. Foto: EFE

Al respecto, el futbolista prefirió no entrar en detalles, pero tampoco aseguró su permanencia en la ciudad portuaria. “Hay muchas cosas que la gente no sabe al respecto de mi contrato. No puedo decir que sí, no puedo decir que no, pero he dicho muchas veces lo que quiero. Pero de nuevo, no puedo profundizar en el tema del contrato ahora porque estamos en una situación realmente delicada y el equipo necesita ganar”, manifestó en diálogo con Footbal Daily.

Pese a que muchos consideran que esta situación puede mermar su desempeño, el deportista de 29 años descartó esta posibilidad. “No está afectando mi juego en absoluto. Hablo con el entrenador de vez en cuando, soy muy profesional. Conozco muy bien mi trabajo, casi que soy el primero y el último en salir, sé lo que estoy haciendo, así que no me preocupo por eso”, precisó.

Cabe resaltar que Mo Salah será una de las figuras que no estarán presentes en el Mundial Qatar 2022. El extremo perdió su serie de repechaje ante la Senegal de Sadio Mané.

¿Cuándo juegan Liverpool vs. Manchester City?

El decisivo compromiso entre Liverpool vs. Manchester City, válido por la jornada 32 de la Premier League, tendrá como escenario el Etihad Stadium y se disputará este domingo 10 de abril desde las 10.30 p. m. (hora de Perú).