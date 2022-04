Ferrari lideró los tiempos en el primer día de prácticas libres del Gran Premio de Australia

Carlos Sainz y Charles Leclerc fueron los pilotos más rápidos durante el primer día de prácticas de cara a la clasificación del Gran Premio de Australia, correspondiente a la tercera fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1.

Durante la práctica #1, Sainz logró un tiempo de 1:19.806 , superando a su compañero Leclerc (1:20.377) y a Sergio Pérez (1:20.399). Max Verstappen quedó en el cuarto lugar (1:20.626) y Lewis Hamilton se posicionó en el septimo lugar de la tabla con un tiempo de 1:21.027.

Así quedó la primera práctica del Gran Premio de Australia. Foto: FIA.

Durante la práctica #2, Leclerc fue el líder de la parrilla con un tiempo de 1:18.978 , superando a Max Verstappen (1:19.223) y a su compañero de equipo Carlos Sainz (1:19.376). Hamilton mejoró el tiempo realizado horas antes, pero quedó en el puesto 11 con una marca de 1:20.521.

PUEDES VER: Fernando Alonso deslizó la posibilidad de cambiar de equipo en la Fórmula 1

Así quedó la segunda práctica del Gran Premio de Australia. Foto: FIA.

Programación

Prácticas libres

Práctica #3

Viernes 8 de abril

Hora: 10.00 p. m. (hora peruana)

Canales: ESPN y Star Plus.

Clasificación

Sábado 9 de abril

Hora: 1.00 a. m. (hora peruana)

Canales: ESPN y Star Plus.

Carrera

Domingo 10 de abril

Hora: 12.00 a. m. (medianoche, hora peruana)

Canales: Star Plus.

¿Dónde ver GP de Australia por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del GP de Australia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.