Dani Alves: “Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé”

FC Barcelona viene recuperando su esencia futbolística en los últimos meses tras la llegada de Xavi Hernández a la dirección técnica. Para reforzar el equipo de cara la siguiente temporada, la prensa española especula sobre el posible fichaje de Erling Haaland.

Ante ello, Dani Alves, se refirió a este tema e indicó que prefiere a Kylian Mbappé en lugar del delantero noruego. “No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé” , indicó durante una entrevista para Mundo Deportivo.

“Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé. Es el mejor que hay, y para el estilo del Barça. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él”, agregó el brasileño.