[Star Plus en vivo] Real Madrid vs. Getafe: horario y cómo ver EN DIRECTO el duelo por LaLiga

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO Y EN DIRECTO se enfrentan este sábado 9 de abril desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) por la fecha 31 de LaLiga Santander. El enfrentamiento tendrá como escenario el Estadio Santiago Bernabéu y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Real Madrid vs. Getafe: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Getafe ¿Cuándo juegan? Sábado 9 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿Canal? ESPN y Star Plus

Real Madrid vs. Getafe: la previa

Un pasito más. Luego de su gran actuación ante el Chelsea por los cuartos de final de la Champions League, Real Madrid tendrá que cumplir con sus obligaciones en LaLiga Santander. El conjunto merengue se medirá ante Getafe y buscará un triunfo que le permita acercarse más al título.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de vencer en un polémico enfrentamiento al Celta de Vigo por el torneo local y, a falta de siete jornadas para culminr el campeonato, buscarán ampliar la ventaja que tienen sobre el Sevilla y Barcelona. Por ahora, la Casa Blanca se ubica en la cima de la tabla con 69 unidades.

No se descarata que el experimentado estratega italiano realice algunas modificaciones. A mitad de semana tendrán que afrontar el compromiso de la vuelta de la Liga de Campeones.

Por su parte, Getafe desea lograr un triunfo que lo aleja de las últimas posiciones y les permita llegar con más tranquilidad al tramo final. El conjunto azul se encuentra en la casilla 14 con 32 unidades.

Real Madrid vs. Getafe: pronóstico

Betsson: gana Real Madrid (1,42) | empate (4,50) | gana Getafe (8,50)

Inkabet: gana Real Madrid (1,40) | empate (4,50) | gana Getafe (8,75)

Doradobet: gana Real Madrid (1,42) | empate (4,22) | gana Getafe (8,50)

Te Apuesto: gana Real Madrid (1,38) | empate (4,10) | gana Getafe (7,40).

Real Madrid vs. Getafe: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Getafe?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Getafe?

El partido entre Real Madrid vs. Getafe por la fecha 31 de LaLiga Santander será transmitido por las señales de ESPN y Star Plus para Sudamérica.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Getafe vía ESPN?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Getafe por ESPN, estos son los canales que deberás sintonizar de acuerdo con el operador de TV por cable o satélite que tengas contratado.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Getafe por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Getafe: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Modric; Vinicius y Benzema.

Getafe: David Soria; Suárez, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Aleñá, Arambarri, Maksimovic; Ernes Unal y Sandro Ramírez.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Getafe?

El choque entre Real Madrid vs. Getafe por la fecha 31 de LaLiga Santander tendrá como escenario el Estadio Santiago Bernabéu. Dicho reciente es utilizado por los blues para jugar de local y cuenta con una capacidad para albergar a más de 81.000 espectadores.

LaLiga - tabla de posiciones