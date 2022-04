¿A qué hora juegan Sevilla vs. Granada HOY por la fecha 31 de LaLiga Santander?

Sevilla vs. Granada EN VIVO se enfrentan en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la jornada 31 de LaLiga Santander 2021-22. E duelo irá por la señal de ESPN 3 y Star Plus, pero en La República Deportes también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

Sevilla vs. Granada: ficha del partido

Partido Sevilla vs. Granada ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 8 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ¿En qué canal? ESPN 3

¿A qué hora juegan Sevilla vs. Granada?

En Perú, el cotejo Sevilla vs. Granada se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países en la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Dos realidades opuestas chocan en este arranque de la jornada 31 en LaLiga Santander. Por un lado, el local Sevilla busca mantenerse peleando arriba por puestos de Champions League, mientras que por el otro lado, el visitante Granada lucha por alejarse de la zona de descenso, de la cual lo separan apenas tres puntos.

Los andaluces perdieron su posición privilegiada como escoltas del líder Real Madrid al caer 1-0 en su casa del Barcelona. Con la misma cantidad de unidades que los azulgranas (57), pero con peor diferencia de gol, los de Julen Lopetegui podrían regresar momentáneamente la segunda casilla de la tabla si se quedan con la victoria esta tarde.

En el elenco granadino, el reciente empate 2-2 en casa con Rayo Vallecano fue muy festejado por el gol anotado al último minuto que selló la paridad, aunque sobre el papel el punto le sirve poco al cuadro rojiblanco, que sigue deambulando en la parte baja de la clasificación.

Sevilla y Granada midieron fuerzas por última vez en octubre del 2021, por la primera rueda del campeonato. Aquella vez, los sevillistas cayeron 1-0 con un tanto convertido por Rubén Rochina.

¿Qué canal transmite Sevilla vs. Granada?

En Sudamérica, el canal encargado de televisar el Sevilla vs. Granada será ESPN 3.

Argentina: ESPN 3

Bolivia: ESPN 3

Brasil: Star+, ESPN3, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN 3

Colombia: ESPN 3

Ecuador: ESPN 3

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN 3

Perú: ESPN 3

Uruguay: ESPN 3

Venezuela: ESPN 3

Estados Unidos: ESPN+

España: Gol Televisión, LaLiga TV.

¿Dónde ver Sevilla vs. Granada por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Sevilla vs. Granada por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación todos los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Sevilla vs. Granada

Granada 1-0 Sevilla | 03.10.21

Sevilla 2-1 Granada | 25.04.21

Granada 1-0 Sevilla | 17.10.20

Sevilla 2-0 Granada | 25.01.20

Granada 0-1 Sevilla | 23.08.19.

Alineaciones de Sevilla vs. Granada

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson; Joan Jordán, Gudelj; ‘Tecatito’ Corona, Martial, Ocampos; En-Nesyri.

Granada: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Germán, Raúl Torrente, Escudero; Petrovic, Luis Milla, Antonio Puertas, Machís; Jorge Molina.

¿Dónde juegan Sevilla vs. Granada?

El escenario de este compromiso será el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Sevilla, propiedad del club del mismo nombre.