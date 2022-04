[En Vivo] Puebla 0-0 Pumas: mira AQUÍ el partido por la Liga MX 2022

Puebla vs. Pumas EN VIVO se miden en el Estadio Cuauhtémoc desde las 7.00 p. m. (hora peruana y mexicana) por la jornada 13 del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. El cotejo se verá vía Azteca 7 y ESPN, pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de goles en La República Deportes.

Puebla: Silva, Araújo, Maia, Reyes, Segovia, Salas, Mancuello, Parra, De Buen, Ferrareis, Aristeguieta.

Así forma Puebla ante Pumas por la Liga MX. Foto: Liga MX.

Pumas: González, Mozo, Ortíz, Galindo, Pérez, Islas, López, Trigos, Saucedo, J. De Oliveira, D. De Oliveira.

Así forma Pumas ante Puebla. Foto: Liga MX.

Partido Puebla vs. Pumas ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 8 de abril ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio Cuauhtémoc ¿En qué canal? Azteca 7, ESPN

¿A qué hora juegan Puebla vs. Pumas?

En México, el duelo Puebla vs. Pumas arrancará a las 7.00 p. m. (misma hora en Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

México: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Puebla vs. Pumas?

En territorio mexicano, puedes ver el partido Pueblas vs. Pumas por las señales de Azteca 7 y ESPN, canales que cuentan con los derechos de transmisión para los juegos en condición de local del Club Puebla.

¿Dónde ver Puebla vs. Pumas por internet?

Para que no te pierdas de este Puebla vs. Pumas por internet, sintoniza la aplicación de Azteca Deportes, donde podrás seguir por streaming el desarrollo de este compromiso. En caso no tengas acceso a la misma, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Puebla vs. Pumas

Pumas 2-0 Puebla | 22.08.21

Puebla 0-0 Pumas | 23.04.21

Pumas 4-1 Puebla | 05.09.20

Puebla 1-1 Pumas | 01.11.19

Puebla 1-0 Pumas | 15.03.19.

¿Dónde juegan Puebla vs. Pumas?

El escenario de este compromiso será el Estadio Cuauhtémoc, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Puebla con capacidad para más de 50.000 espectadores.