¿A qué hora ver Perú vs. Chile EN VIVO por el Sudamericano Femenino sub-20?

Perú vs. Chile EN VIVO se enfrentan en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, por la fecha 2 del Grupo A en el Sudamericano Femenino sub-20. El duelo arranca a las 5.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (horario chileno), por la señal de DirecTV Sports 2. La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con los onces titulares confirmados y el marcador actualizado minuto a minuto.

Perú vs. Chile: ficha del partido

Partido Perú vs. Chile ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 8 de abril ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú), 6.30 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Nicolás Chahuán Nazar ¿En qué canal? DirecTV Sports 2

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

En territorio chileno, este clásico Perú vs. Chile se jugará desde las 6.30 p. m. (5.30 p. m. en la hora peruana). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 5.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (sábado 9).

PUEDES VER: Selección peruana pudo haber quedado fuera del repechaje a Qatar 2022 sin el VAR

La selección peruana femenina sub-20 continúa su participación en el sudamericano de la categoría nada menos que contra el anfitrión Chile. El combinado bicolor tratará de recuperarse de su caída en el debut ante una Roja que empató en su primer encuentro.

Por la jornada inaugural, las dirigidas por Conrad Flores tuvieron que resignarse a una derrota 2-0 frente a Venezuela. Con este resultado, se ubican de forma momentánea en el último puesto del Grupo A, con cero puntos al igual que Colombia, pero con un partido más.

Las sureñas, por su parte, no pasaron de la igualdad sin goles con Argentina. El equipo de Andrés Aguayo tuvo como figuras ante las gauchas a la portera Antonia Canales, así como a la delantera Isidora Olave.

Este torneo otorgará dos cupos para el Mundial Femenino sub-20 de Costa Rica, previsto a celebrarse en agosto de este año. Solo dos equipos de cada grupo podrán acceder a un cuadrangular final, en el cual el campeón y subcampeón obtendrán la clasificación a la justa mundialista.

¿Qué canal transmite Perú vs. Chile?

En Sudamérica, la transmisión por TV del Perú vs. Chile irá por las pantallas de DirecTV Sports 2. En la región chilena, Canal 13 también televisará el cotejo.

Argentina: DirecTV Sports 2

Chile: DirecTV Sports 2, Canal 13

Colombia: DirecTV Sports 2

Ecuador: DirecTV Sports 2

Perú: DirecTV Sports 2

Uruguay: DirecTV Sports 2

Venezuela: DirecTV Sports 2

¿Dónde ver Perú vs. Chile por internet?

Si quieres seguir la transmisión del Perú vs. Chile por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles formaciones de Perú vs. Chile

Perú: Lucía Arcos, Mya León, Braelynn Llamoca, Gianella Romero, Rosa Ross, Teresa Wowk, Jhosely Gamarra, Allison Azabache, Shayna González, Izabella Ruiz, Alessia Sanllehi.

Chile: Antonia Canales, Catalina Figueroa, Elisa Durán, Isidora Olave, Llanka Groff, Sonya Keefe, Michelle Olivares, Mariana Morales, Monserrat González, Gali Espinoza, Mary Valencia.

¿Quiénes transmiten Perú vs. Chile por DirecTV Sports 2?

Narración: Darío Occhiuzzi

Comentarios: Gastón Gerke.

¿Dónde juegan Perú vs. Chile?

El escenario de este compromiso será el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, recinto deportivo ubicado en la ciudad chilena de La Calera, sede para todos los duelos de este certamen.