Everton vs. Manchester United EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver partido por la Premier League?

Everton vs. Manchester United EN VIVO y EN DIRECTO se juega por la fecha 32 de la Premier League. El duelo comenzará a las 6.30 a. m. (hora peruana) y se jugará en el Estadio Goodison Park. La transmisión EN VIVO ONLINE estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto, todos los goles y las incidencias a través de la web de La República Deportes.

Everton vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Everton vs. Manchester United Fecha Sábado 9 de abril Hora 6.30 a. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Goodison Park

¿A qué hora juegan Everton vs. Manchester United?

En todo el territorio peruano, el cotejo Everton vs. Manchester United se disputará a partir de las 6.30 a. m. Revisa los horarios según tu país.

México: 6.30 a. m.

Perú: 6.30 a. m.

Colombia: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

Brasil: 8.30 a. m.

Paraguay: 7.30 a. m.

Chile: 7.30 a. m.

¿Qué canal transmite Everton vs. Manchester United?

La señal encargada de televisar el encuentro Everton vs. Manchester United será ESPN y Star Plus en todo el territorio sudamericano.

¿Cómo ver Everton vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Everton vs. Manchester United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Everton vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus para ver el Everton vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Everton vs. Manchester United: últimos enfrentamientos

Everton vs. Manchester United: posibles alineaciones

Everton: Jordan Pickford; Séamus Coleman, Michael Keane, Ben Godfrey, Vitaliy Mykolenko; Abdoulaye Doucuré, Allan, Alex Iwobi; Anthony Gordon, Calvert-Lewin, Richarlison.

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Harry Maguire, Raphaël Varane, Alex Telles, Nemaja Matic, Fred; Anthony Elanga, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo.

¿Dónde juegan Everton vs. Manchester United?

El cotejo entre Everton vs. Manchester United se llevará a cabo en el Estadio Goodison Park. El recinto deportivo tiene una capacidad para 39.572 espectadores.

Tabla de posiciones de la Premier League