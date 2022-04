[En Vivo] Cruz Azul vs. Mazatlán: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Liga MX 2022?

Cruz Azul vs. Mazatlán EN VIVO se enfrentan a partir de las 9.00 p. m. por la fecha 13 del torneo Clausura de la Liga MX 2022. El encuentro se disputará en el Estadio de Mazatlan con transmisión de TV Azteca, ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes y consulta las formaciones iniciales de cada equipo, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de goles y jugadas destacadas.

Cruz Azul vs. Mazatlán: ficha del partido

Partido Cruz Azul vs. Mazatlán Fecha Viernes 8 de abril Hora 9.00 p. m. (hora de Perú y México) Canal TV Azteca, ESPN y Star Plus Lugar Estadio de Mazatlan

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Mazatlán?

En México, el Cruz Azul vs. Mazatlán se jugará a partir de las 9.00 p. m. (mismo horario de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países.

México: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Cruz Azul vs. Mazatlán?

La señal encargada de transmitir el Cruz Azul vs. Mazatlán en Sudamérica será ESPN y Star Plus. Asimismo, en territorio mexicano lo podrás seguir a través de TV Azteca.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Cruz Azul vs. Mazatlán?

Para acceder a Star Plus para ver el Cruz Azul vs. Mazatlán, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Mazatlán EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del choque Cruz Azul vs. Mazatlán por internet, debes sintonizar la señal de Star Plus. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Cruz Azul vs. Mazatlán: últimos partidos

Cruz Azul vs. Mazatlán: posibles alineaciones

Cruz Azul : Sebastián Jurado; Julio Domínguez; Pablo Aguilar, Luis Abram, Adrián Aldrete; Ureil Antuna, Erik Lira, Rafael Baca, José Rivero; Carlos Rodríguez, Santiago Giménez.

: Sebastián Jurado; Julio Domínguez; Pablo Aguilar, Luis Abram, Adrián Aldrete; Ureil Antuna, Erik Lira, Rafael Baca, José Rivero; Carlos Rodríguez, Santiago Giménez. Mazatlán: Nicolás Vikonis; Bryan Colula, Néstor Vidrio, Oswaldo Alanís, Carlos Vargas; Eduard Bello, Jefferson Intriago, Roberto Meraz, Marco Fabián; Gonzalo Sosa, Miguel Sansores.

¿Dónde juega Cruz Azul vs. Mazatlán?

El encuentro entre Cruz Azul vs. Mazatlán se disputará en el Estadio de Fútbol El Kraken, ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 25.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la La Liga MX