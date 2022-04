Christian Cueva: “Soy feliz de haberlo encontrado”

El talento que posee en los pies lo ha llevado a lugares impensados. España, México, Chile, Brasil, Turquía, Arabia Saudita. El joven de huamachuco ha cosechado lo que sembró. Con altas y bajas, siendo muchas a veces protagonista de hechos extradeportivos, hoy Christian Cueva asegura que aprendió de los errores. A noventa minutos de la posibilidad de jugar su segundo Mundial, el volante no duda en resaltar la importancia de Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, en su actual vida.

“Ricardo Gareca, más allá de lo futbolístico, es importante a nivel personal. Él me habló de la parte humana y soy muy feliz de haberlo encontrado en mi vida”, indicó a RPP, un día después de que el ‘Tigre’ elogió su genial pase a tres dedos a Lapadula ante Paraguay. “Es de los mejores del mundo”, dijo.

‘Aladino’ confesó que en la interna de la ‘Bicolor’ jamás se bajó los brazos. “Lo que cambió es que nunca dejamos de creer en nosotros mismos como quizás muchos de los hinchas en algún momento no creyeron y otros sí, no generalizo, pero fue así. El grupo lo hace dentro y fuera del campo y me siento feliz de estar en esta familia. Yo por este grupo dejo todo”.

Cueva viajará para integrarse a su club (Al-Fateh) luego de pasar unos días con su familia, pero tiene claro que debe prepararse para lo que se viene. “Estoy tranquilo. Tratando de mejorar día a día. Estoy próximo a ir a mi club y después de todo lo que se vivió lo tomo con mucha calma. Estuve en Trujillo con la familia, con mi padre, entrenando un poco”, señaló.

Finalmente, el ‘10′ de la Blanquirroja envió un mensaje a todo los peruanos. “Mi relación con la selección siempre ha sido buena. Quizá con la prensa no fue la mejor en algún momento, pero es parte de la profesión. Vamos a tener momentos malos también, pero nunca vamos a venir a la selección de joda”, culminó el jugador de 30 años, pieza clave en el equipo de Gareca para el repechaje. ❖

Perú busca rival previo al repechaje

El comando técnico de la ‘Bicolor’, liderado por Ricardo Gareca, analiza la posibilidad de jugar un amistoso previo al repechaje que jugará el 13 de junio ante Australia o Emiratos Árabes. La primera opción que se maneja es Nueva Zelanda, rival de Perú en el repechaje para ir a Rusia. Irán, Arabia Saudita, Marruecos e Irak también son alternativas.