Tuchel arremete contra jugadores del Chelsea: “No señalamos con el dedo ni buscamos culpables”

Enojo y frustración. El actual campeón del Mundial de Clubes, Chelsea, no está pasando uno de sus mejores momentos. El sábado 2 de abril, los blues cayeron por 4-1 ante Brentford y esta semana nos les fue nada bien ante Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League, duelo que perdieron por 3-1 con un triplete de Karim Benzema.

Tras la dura derrota en el torneo UEFA, el técnico alemán Thomas Tuchel reveló en una rueda de prensa previa al encuentro contra Southampton que había hablado con sus dirigidos en una conversación donde descargó toda su molestia. “Nos tomamos muy en serio la opinión de los jugadores y a menudo la tenemos en cuenta, pero después de los dos últimos partidos sentimos que necesitábamos dar nuestro punto de vista, pero a puerta cerrada en un ambiente en el que todo el mundo puede aceptar las críticas”, empezó.

“Me siento involucrado en un proyecto como este. No señalamos con el dedo y no buscamos culpables. Estamos juntos en esto, pero necesitábamos señalar algunas cosas con las que no estamos contentos, como nuestra defensa”, comentó el estratega. Esto en referencia a los reclamos de los hinchas ante el mal desempeño de algunos deportistas, entre ellos estaba el noruego Andreas Christensen, en el cotejo contra el cuadro madrileño.

“No era bueno ocultar mis emociones porque sentí que estuvimos muy por debajo de nuestro nivel y fue uno de los peores momentos para hacerlo. Sé cuánto mejor podemos ser y cuán atípica fue esa actuación, así que eso me llevó a reaccionar. Nos faltó estructura en el último partido, lo que normalmente es una gran fortaleza. También nos faltó ritmo, repetición de ataques y disciplina en ataque”, enfatizó el técnico blue.

Chelsea vs. Southampton

Este sábado 9 de abril, Chelsea se medirá ante Southampton por la trigésima segunda fecha de la Premier League. El duelo empezará a las 9.00 a. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en St Mary’s Stadium.