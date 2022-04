AJ Styles ya piensa en otra leyenda de WWE para WrestleMania 39

WWE ha tenido una semana de locura tras la realización de WrestleMania 38 desde Dallas. Uno de los combates más esperados fue el que protagonizaron AJ Styles y Edge, en un duelo de ensueño para los fanáticos de la lucha libre. Sin embargo, el ‘Phenomenal’ ya piensa en su siguiente rival y es toda una leyenda.

Se trata de nada menos que Rey Mysterio, un mito del ‘wrestling’ en el mundo. Al igual que Styles, la superestrella de origen mexicano ha recorrido el planeta y en todas ha brillado . Pese a que ambos ya se han enfrentado, AJ desea tener una historia con él y llevarla al escenario más grande de todo, WrestleMania.

AJ Styles y Rey Mysterio se han enfrentado algunas veces en la WWE. Foto: WWE

Sin embargo, su rivalidad con ‘El Último Oportunista’ aún no ha concluido, todo lo contrario, recién empieza. Luego de su caída en la Vitrina de los Inmortales gracias a una corta intervención de Damian Priest, ‘El Fenomenal’ encaró a los dos en el últilo episodio de Monday Night Raw, pero al final le metieron una paliza.

“Es difícil de decir. O sea, ¿quiénes esos tipos de cuando echas la vista atrás, tal vez Rey Mysterio? Nunca he tenido un encuentro largo ni nada con él. He luchado contra él una o dos veces, pero nunca he tenido una historia con él”, sostuvo el luchador profesional de 44 años.

“Pero, no lo sé. Edge (este año)... He intentado tener a Triple H en el ring, pero parece que eso no va a suceder. Nos estamos quedando sin estos chicos que han estado por aquí más tiempo que yo”, agregó AJ Styles, quien afirmó que se encuentra en la última etapa de su carrera.

AJ Styles perdió con Edge en WrestleMania 38. Foto: WWE