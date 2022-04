Beccacece sobre dirigir a la selección de Chile: “Hoy no soy candidato”

La selección de Chile quedó séptima en las Eliminatorias Qatar 2022 y no logró clasificar a la próxima Copa del Mundo. Tras este fracaso futbolístico, la prensa mapochina señaló que Sebastián Beccacece es una las principales opciones para asumir el mando de la Roja.

Sin embargo, el técnico argentino descartó esta posibilidad. “Hoy no soy candidato, estoy enfocado en Defensa y Justicia, sí agradezco a los futbolistas que sienten que podemos acompañar este momento, pero soy un convencido de que la gente que dirige te tiene que querer y en su momento no me eligieron, prefirieron otra opción y es respetable” , señaló en conferencia de prensa.

Además, reveló que hace algunos meses sí existieron conversaciones para dirigir al cuadro sureño. “Para ser sinceros, nos habíamos ilusionado a comienzos de año, porque ahí hablamos con Christian (Bragarnik, representante de Beccacece), que había hablado con la directiva y antes de que asumiera Martín éramos candidatos serios junto a Matías Almeyda”, manifestó.