¿Cómo ver Barcelona vs. Frankfurt en vivo por UEFA Europa League?

FC Barcelona y Eintracht Frankfurt se enfrentan este jueves 7 de abril en Deutsche Bank Park. El encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final de la Europa League 2021-2022 y mide al Eintracht de Oliver Glasner contra el FC Barcelona entrenado por Xavi Hernández.

Los azulgranas llegan al encuentro contra el Eintracht tras acumular ocho victorias en sus últimos diez encuentros oficiales, incluido un contundente 4-0 en el campo del Real Madrid en LaLiga. El Barça apunta ahora al Eintracht contra el que podrá contar con casi todas sus figuras, especialmente el joven centrocampista Pedro González ‘Pedri’, autor del gol de la victoria ante el Sevilla el domingo (1-0).

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Frankfurt?

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Frankfurt?

El Eintracht Frankfurt vs. Barcelona será uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Europa League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Deutsche Bank Park y será transmitido para Latinoamérica, por ESPN y Star Plus.

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir la transmisión de Barcelona vs. Frankfurt online a través de la señal de Star Plus, servicio de streaming donde accederás a la programación completa de los eventos deportivos más importantes. Además, recuerda que, si no tienes esta opción, puede seguir el minuto a minuto de este compromiso vía La República Deportes.

Alineación posible de Barcelona vs. Frankfurt

Eintracht Frankfyrt: Kevin Trapp; Tuta, Martin Hinteregger, Evan Ndicka; Ansgar Knauff, Kristijan Jakic, Djibril Sow, Filip Kostic; Jasper Lindstrom, Rafael Santos Borré, Daichi Kamada. DT: Oliver Glasner.

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Ronald Araujo, Eric Garcia, Gerard Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri; Adama Traoré, Pierre Aubameyang, Ferrán Torres. DT: Xavi Hernández.