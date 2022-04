El ‘Tigre’ y su mensaje a la nación

Mariano López V.

Terminaron las eliminatorias y, como ya es habitual, Ricardo Gareca, director técnico de la selección peruana, brindó una conferencia de prensa presencial ante los medios de comunicación en la Villa Deportiva Nacional. El ‘Tigre’, líder intelectual de una gesta heroica que colocó, por segunda vez consecutiva, a la ‘Blanquirroja’ en zona de repechaje para la Copa del Mundo (por disputarse el 13 de junio ante el ganador del Emiratos Árabes Unidos vs. Australia), se refirió a diversos temas. Desde el balance del proceso clasificatorio y el gran momento que atraviesa Christian Cueva hasta la logística del viaje a Qatar y la posibilidad de continuar al mando de la ‘sele’. El argentino no se guardó nada, como debe ser.

Tras dar el primer paso hacia el objetivo final, Gareca reflexionó sobre el estado actual del deporte peruano, el cual no recibe la importancia debida por parte de las autoridades. “Imagínense la deficiencia que tiene Perú en infraestructura. Imagínense las carencias que hay. No hay política deportiva. Hay una canción que ustedes cantan, ‘Contigo Perú’. Hay un párrafo que dice ‘el trabajo y el deporte’. Históricamente, en Perú el deporte ha sobresalido, pero hay tan poco incentivo”, señaló el DT. Continuó: “El deporte acá no tiene nada que ver. No les interesa, no les importa. Eso es una preocupación para mí. La política deportiva es importante para los jóvenes, para alejarlos de las drogas”.

En cuanto a la selección, Christian Cueva, el jugador con más participaciones de gol en la ‘Era Gareca’ (15 goles y 14 asistencias), fue elogiado por el entrenador nacional. El ‘10′, tantas veces cuestionado, se puso el equipo al hombro cuando más se le necesitaba. “Es un jugador fundamental para nosotros. Es distinto. Si su pase a tres dedos a Lapadula lo hacía un europeo, despertaba sensaciones elogiables, pero a veces desmedidas. Los sudamericanos tenemos esa clase de jugadores”, afirmó. Por si no fuera poco, el ‘Tigre’ aseguró que lo considera “uno de los mejores del mundo”.

Lo que se viene

Con el repechaje a la vuelta de la esquina, en Videna ya trabajan en la ‘Operación Qatar’. De acuerdo a Gareca, la ‘Bicolor’ estaría trasladándose a España (posiblemente Murcia o Barcelona) a fines de mayo para realizar un periodo de adaptación previo al viaje a Doha. ¿El plus? La diferencia horaria entre España y Qatar es de solo una hora. “Está previsto hacer un partido internacional de suma importancia. Partiríamos de acá con los jugadores del medio local, pero la mayoría de los muchachos se integrarían en Europa”, complementó Gareca.

Por último, el entrenador nacido en Buenos Aires desestimó los rumores que lo vinculan con otras selecciones, como Colombia y Chile, que no clasificaron a la Copa del Mundo. “De ser verdad, es un honor, por supuesto. Por contacto oficial no he tenido nada con nadie. No existe ninguna posibilidad de que yo pudiera llegar a hablar con alguien, ni equipo ni selección. Pensar en arreglar con otro país me desenfocaría. Estamos totalmente enfocados en el repechaje”, finalizó. No hay ninguna duda: mientras esté en el cargo, su compromiso con el Perú será absoluto.

“Creemos que Carrillo va a llegar al repechaje”

Un fuerte choque en la derrota ante Uruguay en Montevideo dejó fuera de las canchas a André Carrillo. El primer diagnóstico era optimista, pero en la última semana medios árabes aseguraron que el proceso de recuperación de su lesión en el ligamento posterior de la rodilla izquierda demoraría casi dos meses, complicando su presencia en el repechaje.

Por suerte, Ricardo Gareca confía en que la ‘Culebra’ llegará con lo justo al duelo que decidirá el futuro mundialista de Perú. “Creemos que va a llegar. Está en el tiempo límite. Tratándose de André, un hombre que se recupera muy rápido, creemos que se va a dar. No vamos a apurar a nadie. Me tienen que dar la garantía de que está al 100% de sus posibilidades”, afirmó.