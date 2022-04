¿Es Karim Benzema el mejor delantero francés de la historia?

Durante muchos años los goles de Cristiano Ronaldo y sus apariciones en partidos estelares hicieron de él la gran estrella del Real Madrid; mientras que, un paso más abajo se encontraban futbolistas como Gareth Bale, Ángel Di María o Karim Benzema, quienes resaltaron casi tanto como el portugués, pero nunca tuvieron los créditos respectivos.

Benzema y Madrid, una historia de amor

Sin embargo, hay uno que sobrevivió y se mantuvo a la altura todo este tiempo y que tras la salida del Comandante se puso el equipo al hombro y por fin pudo brillar con luz propia: El Gato. Este fenomenal delantero llegó al club merengue en el 2009 y debutó con tan solo 21 años. Y desde ese entonces no ha parado.

Karim Benzema acumula 316 tantos con el Real Madrid. Foto: AFP

A pesar de que fue criticado en sus primeros años con los blancos, el arco nunca estuvo alejado de él, solo que cambió su estilo de juego por el bien del equipo y por CR7 . Él mismo lo dijo hace unos años: “Cambié mi juego por Cristiano Ronaldo, ahora juego libre”.

Con él en el once titular, el cuadro español ganó cuatro veces la Champions League, pero no tuvo el reconocimiento esperado. Los números lo avalan y desde que es el encargado de anotar y ya no tiene que retroceder tanto, ha tenido una explosión no acostumbrada para un futbolista de más de 30 años.

Karim, el único sobreviviente de la BBC

Benzema ha sido el sostén del Madrid desde que se marchó abruptamente Ronaldo y pese a que todavía no ha logrado alzar una nueva Orejona, ha ganado otros títulos, esa sería solo la cereza del pastel. Un dato para resaltar es que desde que Cristiano salió de la entidad blanca marcó 119 goles; Karim, por su parte, anotó en 133 ocasiones .

Entre Karim Benzema y Cristiano Ronaldo suman 766 goles en el Real Madrid. Foto: AFP

A eso hay que agregar que es el tercer máximo anotador de la historia de los treces veces campeones de Europa con 316 goles en total, solo superado por Raúl González con siete anotaciones más y C. Ronaldo con 450. Además, es el cuarto goleador de todos los tiempos en la Liga de Campeones con 82 tantos.

Francia, una de cal, otra de arena

No obstante, no todo es felicidad para el atacante de 34 años, ya que su historia con la selección francesa ha sido un calvario . Si bien, desde su niñez se le catalogó como la gran promesa del balompié galo, cuestiones extradeportivos no le permitieron ponerse la camiseta de su país durante seis años, la mejor etapa de su carrera.

Tras disputar dos mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), Benzema fue echado de ‘Les Bleus’ en el 2015 luego de que su compañero Mathieu Valbuena denunciará un caso de extorsión en la que Karim estaba involucrado. Tanto fue el revuelo que hasta el gobierno francés intervino y al final el Gato fue encontrado culpable: recibió una pena de un año de prisión suspendida y una multa de 84.000 dólares .

Karim Benzema ha convertido en total 36 goles con Francia. Foto: AFP

El técnico Didier Deschamps decidió no convocarlo más. Benzema se perdería la Copa del Mundo de Rusia 2018, en donde Francia saldría campeona, pero no fue hasta el año pasado en que fue nuevamente llamado a su selección, con la que se consagró campeón de la Liga de Naciones de la UEFA ese mismo año.